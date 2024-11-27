Двум многодетным жительницам Орехово-Зуева вручили знак «Материнская слава»

В Стремиловском территориальном отделе Чехова прошла встреча заместителя главы муниципалитета Ольги Щукиной со старостами населенных пунктов округа. Горожане получили ответы на интересующие их вопросы.

Мероприятие также посетили депутаты Совета депутатов городского округа Чехов Екатерина Пыхтина и Марина Тарасова. Ольга Щукина подчеркнула значимость личной встречи со старостами.

«Каналы, социальные сети, чаты, безусловно, удобные для нас инструменты, которые позволяют всегда оставаться на связи. Однако живое общение всегда было и остается в приоритете. Это необходимо, чтобы глубже понять проблемы и заботы, которые волнуют людей», - сказала она.

На встрече старосты поселков и деревень Чехова, а также инициативные жители задали все волнующие их вопросы и получили на них исчерпывающие ответы.

«Огромная благодарность каждому за эту нужную и важную работу!» - отметила Ольга Щукина.

Любой желающий может обратиться за помощью и разъяснениями в отделы управления территориальной и внутренней политики.

Территориальный отдел Столбовая - Любучаны работает по адресу: село Троицкое, дом № 4/1, 2 этаж, с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45. Телефон для связи: 7 (49-67) 24-32-46.

Стремиловский территориальный отдел расположен по адресу: село Дубна, дом № 30, 2 этаж, кабинет 230, отдел работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, обед с 13:00 до 13:45, телефон: 7 (49-64) 24-91-17.

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