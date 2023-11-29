Двухдневный форум парламентаризма начался в Подмосковье

Для участников мероприятия подготовили лекторий «Парламентарий будущего», политическую игру «Выборы будущего» и другие задания.

«Наша главная цель достигнута - во-первых ребята познакомились, во-вторых они узнали об устройстве Думы, на стратегической сессии они спланируют свою работу. У нас нет ничего обязательного, это молодежное объединение», - прокомментировала председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Перед участниками выступили председатель Комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев и председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин. Они поделились ожиданиями от сотрудничества с молодежным объединением, а также подвели итоги работы комитетов.

«Мы готовы тех ребят, кто в молодежном парламенте будет представлять схожие с нашим комитетом направления, подключать и к заседаниям Комитета, и приглашать к участию в мероприятиях - как круглых столах, так и выездных», - отметил Гаджиев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».