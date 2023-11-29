29 ноября 2023, 13:04

Двухдневный форум парламентаризма начался в Подмосковье

Печкин Александр
Читайте нас в: Google Новости

Форум парламентаризма стартовал в бизнес-парке «Гринвуд». Мероприятие, посвященное 30-летию подмосковного парламента, организовала Мособлдума. Депутаты поделились с молодежью опытом, а также рассказали, в чем видят взаимодействие с МОМП.

Для участников мероприятия подготовили лекторий «Парламентарий будущего», политическую игру «Выборы будущего» и другие задания.

«Наша главная цель достигнута - во-первых ребята познакомились, во-вторых они узнали об устройстве Думы, на стратегической сессии они спланируют свою работу. У нас нет ничего обязательного, это молодежное объединение», - прокомментировала председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Перед участниками выступили председатель Комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев и председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин. Они поделились ожиданиями от сотрудничества с молодежным объединением, а также подвели итоги работы комитетов.

«Мы готовы тех ребят, кто в молодежном парламенте будет представлять схожие с нашим комитетом направления, подключать и к заседаниям Комитета, и приглашать к участию в мероприятиях - как круглых столах, так и выездных», - отметил Гаджиев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мособлдума Бизнес
29 ноября 2023, 14:19
Производство полимерной сетки запустят в Павловском Посаде в 2026 году
„Артгеваль“
Читайте нас в: Google Новости
Производство полимерной сетки запустят в Павловском Посаде. Для реализации проекта компания «Артгеваль» получила участок по программе «Земля за рубль».

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, в проект инвестируют около 25 миллионов рублей. Производство планируют запустить в третьем квартале 2026 года. там появятся 30 рабочих мест.

«Для реализации этого проекта компании „Артгеваль“ был предоставлен участок по программе „Земля за рубль“. Арендная плата в течение трех лет будет составлять для компании всего рубль в год, а после успешного запуска предприятия, она сможет выкупить землю под уже работающим производством всего за 15% от ее кадастровой стоимости», - сказала она.

Компания «Артгевал» работает свыше четырех лет. На новом заводе будут выпускать оцинкованную сетку, профилированные листы, строительные гвозди и другие изделия из металла. По словам главы Минимущества Подмосковья Натальи Адигамовой, всю продукцию предприятие изготавливает из отечественных материалов.

«Промышленный сектор в стране столкнулся с вызовами, но, благодаря господдержке, получил новые возможности для развития. Производственный комплекс, который „Артгеваль“ построит на участке площадью 0,8 гектара, позволит увеличить объемы и нарастить мощность производства импортозамещающей продукции», - сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Павловский посад Поддержка предпринимателей в Московской области
29 ноября 2023, 14:15
Учения по эвакуации прошли для пожарных и спасателей в Звенигороде
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
Работники пожарно-спасательной части № 318 провели тренировку по эвакуации в Звенигороде. Они отработали действия при спасении граждан на пожаре и нештатные ситуации.

Местом для тренировки выбрали учреждение социального обслуживания Московской области, которое расположено в Звенигороде.

«По замыслу возгорание произошло в одном из корпусов на 5-м этаже в результате условного падения беспилотника. В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация и включилась система оповещения. Персонал и воспитанники центра без паники эвакуировались в безопасное место. Прибывшие к месту работники пожарно-спасательной части сформировали звено газодымозащитников, провели разведку, поиск возможных пострадавших и ликвидировали очаг возгорания», - рассказал начальник пожарно-спасательной части № 318 Сергей Жучков.

Он также отметил, что возгорание может произойти на любом объекте, поэтому важно знать правила эвакуации при пожаре и отрабатывать навыки на тренировках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Спасатели
29 ноября 2023, 14:13
Общество инвалидов в Звенигороде отпразднует 35-летие в декабре
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
Международный день инвалидов отметят 3 декабря. Для Всероссийского общества инвалидов Звенигорода это особая дата — 35 лет назад организация начала работу в городе.

Сегодня Всероссийское общество инвалидов Звенигорода насчитывает 110 человек. В нем состоят инвалиды 1-3 группы, а возраст некоторых участников достигает 90 лет. У звенигородского общества инвалидов есть помещение, где они проводят встречи, играют в настольные игры и занимаются творчеством.

«Звенигородский филиал Всероссийского общества инвалидов - это большая и дружная семья. Люди здесь всегда поддерживают друг друга, помогают, а еще активно участвуют в жизни округа, занимаются волонтерским трудом. Например, одна из женщин почти каждый день ездит в Ершово, где плетет маскировочные сети, другая - шьет носилки и вещи для госпиталей», - сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Глава округа передал организации подарки по случаю юбилея. Еще один сюрприз для общества инвалидов подготовил клуб «Активное долголетие»: их ждет экскурсия в Егорьевский историко-художественный музей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о социальных выплатах , которые получили 45 тысяч льготников.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Инвалиды
29 ноября 2023, 14:08
Юные спортсменки из Щелкова стали призерами чемпионата мира по эстетической гимнастике
предоставила тренер по эстетической гимнастике СШОР г.о. Щёлково Любовь
Читайте нас в: Google Новости
Воспитанницы тренера по эстетической гимнастике Любови Никулиной из спортшколы олимпийского резерва в Щелкове завоевали серебро на чемпионате мира по эстетической гимнастике. Турнир прошел в Казахстане.

Команда «Никос» выступила в возрастной категории от восьми до 10 лет.

«Дети на соревнованиях были бойцами. Я сама выезжала на чемпионаты мира и знаю, насколько трудно выступать и бороться, но дети показали себя с лучшей стороны», - рассказала Никулина.

В первый день турнира команда боролась за выход в финал. Программу для девочек подготовила заслуженный тренер России Сания Глызина.

«Мы боялись, что мы не попадем в финал. Но перед выходом взяли себя в руки и выступили хорошо», - заявила участница команды из Щелкова Василиса Осипова.

Всего в чемпионате поучаствовали более 50 команд из 16 стран мира.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Щелково

Новости по теме