Двух жителей Рузы оштрафуют за незаконный сброс мусора
Двух жителей Рузы оштрафуют за незаконную перевозку мусора. Они организовали свалки строительных отходов в деревнях округа.
Инспекторы подмосковного эконадзора вынесли поставновление об административном наказании жителя Рузы, который загрузил в самосвал бой бетона и кирпича и вывез их в окрестности деревни Бабино без специального разрешения.
«Там он сбросил мусор на грунт и был задержан в момент совершения правонарушения. Второй нарушитель организовал незаконную свалку из порубочных остатков и грунтов неизвестного происхождения в деревне Сытьково», - рассказал глава Минэкологии Тихон Фирсов.
Обоих нарушителей оштрафовали на 40 тысяч рублей каждого.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».