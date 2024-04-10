Двух женщин с разрывом аневризмы аорты спасли в больнице в Мытищах
Бригада скорой помощи доставила в больницу двух женщин с разницей в пару дней. У 84-летней и 80-летней пациенток диагностировали разрыв аневризмы аорты. Это жизнеугрожающее состояние, при котором происходит разрыв главного кровеносного сосуда, снабжающего кровью организм.
«В экстренном порядке под общим наркозом мы провели пациенткам операции по протезированию аорты. Через разрез передней брюшной стенки осуществили доступ к аортам, затем удалили пораженные аневризмы и вшили сосудистые протезы, тем самым восстановив кровоток», - прокомментировал заведующий сосудистым отделением Родион Шилов.
По словам врача, из-за большой кровопотери каждой пациентке перелили до трех литров крови. Сейчас женщины чувствуют себя хорошо и уже выписаны на амбулаторное лечение.
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