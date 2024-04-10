10 апреля 2024, 11:28

Двух женщин с разрывом аневризмы аорты спасли в больнице в Мытищах

Unsplash
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Бригада скорой помощи доставила в больницу двух женщин с разницей в пару дней. У 84-летней и 80-летней пациенток диагностировали разрыв аневризмы аорты. Это жизнеугрожающее состояние, при котором происходит разрыв главного кровеносного сосуда, снабжающего кровью организм.

«В экстренном порядке под общим наркозом мы провели пациенткам операции по протезированию аорты. Через разрез передней брюшной стенки осуществили доступ к аортам, затем удалили пораженные аневризмы и вшили сосудистые протезы, тем самым восстановив кровоток», - прокомментировал заведующий сосудистым отделением Родион Шилов.

По словам врача, из-за большой кровопотери каждой пациентке перелили до трех литров крови. Сейчас женщины чувствуют себя хорошо и уже выписаны на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что строительство детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске завершено на 90%.

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Больницы Врачи
10 апреля 2024, 12:26
Весеннюю школу вожатых открыли в Мытищах
Министерство образования МО
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Торжественное открытие школы вожатых провели в Российском университете кооперации Мытищинского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

Школа вожатых - это возможность развить навыки в педагогическом направлении, обрести новые знакомства, работать в команде, получать полезные знания и углубиться в структуру работы с детьми разного возраста.

На открытии школы побывали 150 участников и гостей. Будущие вожатые из разных городских округов узнают о профессиональной этике, разберут педагогические ситуации и научатся работать с детьми.

После школы участники сдадут экзамены и получат свидетельство государственного образца о прохождении обучения.

Сейчас в школе вожатых обучается более 200 кандидатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школы Мытищи Экзамены
10 апреля 2024, 12:21
Еще 37 боеприпасов времен Великой Отечественной войны обезвредили в Подмосковье
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Специалисты группы, занимающейся взрывотехническими работами в составе специализированного поисково-спасательного отряда № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас», обезвредили 37 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Снаряды обнаружили в Рузском городском округе.

Главный эксперт группы взрывотехнических работ ПСО-2 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Михайлин сообщил, что жители Рузы сообщили о взрывоопасной находке в единую службу экстренных вызовов Система-112. На место были незамедлительно отправлены специалисты.

После прибытия на место вызова взрывотехники осмотрели опасные находки и определили их как 45-миллиметровые артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны. Александр Михайлин добавил, что боеприпасы были помещены в контейнер и перевезены на безопасное расстояние от населенного пункта, где их обезвредили согласно инструкции.

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Спасатели Руза
10 апреля 2024, 12:13
Предпринимателей Подмосковья пригласили на обучающий курс «Экспортный форсаж»
Unsplash
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Новый поток акселерационной программы «Экспортный форсаж» стартует в Подмосковье 25 апреля. Курс будет особенным: его учащимися станут исключительно промышленные предприятия.

Программа разработана специально для производителей промышленных товаров, например, комплектующих, запчастей и оборудования. Участникам курса предстоит пройти шесть очных семинаров, а также индивидуальные консультации с наставниками.

Предприниматели научатся выбирать перспективные рынки, разрабатывать экспортную маркетинговую стратегию, а также грамотно вести переговоры с иностранными покупателями.

Участие в программе бесплатное. Узнать подробности и подать заявку на участие в акселераторе можно на сайте Фонда поддержки ВЭД МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что акция «День добрых дел» пройдет в регионе 27 апреля.

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Инвестиции Экспорт
10 апреля 2024, 11:52
Завод бутилированной воды и соков построят в Дмитрове к 2025 году
Мининвест
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Компания «Лидер 5» начала строительство завода бутилированной питьевой воды, безалкогольных напитков и соков в Дмитровском городском округе. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Инвестиции компании в проект составляют пять миллиардов рублей. На новом заводе, где ежегодно смогут выпускать 100 миллионов бутылок разных напитков, будет создано 170 рабочих мест. Запуск предприятия запланирован на 2025 год», - отметила Зиновьева.

Проект включили в реестр региональных, что обеспечит предприятию ряд налоговых льгот. Так, для компании с 20% до 10% снизят налог на прибыль. Когда завод заработает, для предприятия будет действовать сниженная ставка налога на имущество.

Подробнее об условиях включения в перечень региональных инвестпроектов, а также о других мерах поддержки можно узнать на инвестиционном портале Московской области.

Новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром».

Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.

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Инвестиции Строительство Заводы Дмитров

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