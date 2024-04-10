Двух женщин с разрывом аневризмы аорты спасли в больнице в Мытищах

Читайте нас в:

«В экстренном порядке под общим наркозом мы провели пациенткам операции по протезированию аорты. Через разрез передней брюшной стенки осуществили доступ к аортам, затем удалили пораженные аневризмы и вшили сосудистые протезы, тем самым восстановив кровоток», - прокомментировал заведующий сосудистым отделением Родион Шилов.

По словам врача, из-за большой кровопотери каждой пациентке перелили до трех литров крови. Сейчас женщины чувствуют себя хорошо и уже выписаны на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что строительство детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске завершено на 90%.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».