Двух таксистов-нелегалов выявили в Одинцове
В Одинцове зарегистрировали два факта перевозки пассажиров в такси без разрешений. Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд против нелегальных таксистов.
Во время проверки правоохранители обращали внимание на перевозку пассажиров и багажа в легковом такси.
«Участники рейда осмотрели более 25 транспортных средств», - сообщил заведующий межмуниципальным отделом № 4 управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Московской области Александр Иванов.
В отношении водителей составили административные протоколы. Нарушителям грозит штраф на сумму более 12 тысяч рублей. Их машины отправили на штрафстоянку.
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