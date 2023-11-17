17 ноября 2023, 04:00

Двух школьников из Орехово-Зуева наградили медалями за спасение людей

Министерство образования МО
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Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина наградила двух школьников из Орехово-Зуева и еще одного из Люберец медалями Совета Федерации «За проявленное мужество». Об этом сообщили в Минобразования региона.

«В этом году мы награждаем за подвиги двух мальчиков из Орехово-Зуевского городского округа: Александра Самарина из школы № 12 и Александра Иванова из Дрезненской школы № 1», - рассказала Каклюгина.

В июне 16-летний Александр Самарин спас тонущего на озере Голубое человека. Во время купания у мужчины свело ногу.

В июле восьмиклассник Александр Иванов спас семилетнюю девочку из пожара в Дрезне. Он вывел ребенка из дома и тушил огонь вместе с братом до приезда спасателей.

Четвероклассник Гордей Рыбаков из люберецкой гимназии № 18 спас тонущую девочку.

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Школьники
17 ноября 2023, 02:00
Более 30 кинологов прошли 4-месячный курс профессиональной подготовки в Подмосковье
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Более 30 кинологов Росгвардии из Центрального, Северо-Западного и Южного округов прошли курс профессиональной подготовки в Московской области. Об этом сообщили в Главном управленим региональной безопасности Подмосковья.

Обучение продолжалось четыре месяца. За это время специалисты изучили новые техники воспитания собак и методы их дрессировки для минно-розыскных и патрульных работ.

В завершении все прошедшие курс прошли экзамен вместе с четвероногими напарниками. Они получили соответствующие сертификаты.

Большинство четвероногих - немецкие и бельгийские овчарки. Также свои навыки совершенствовали восточно-европейские овчарки, лабрадоры и спаниели.

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Собаки Животные
16 ноября 2023, 23:57
Отделение для подопечных с ОВЗ старше 18 лет открыли в реабилитационном центре Электрогорска
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Новую практику по реабилитации ввели в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Павлово-Посадский» в Электрогорске. В новом отделении работают с ребятами с ОВЗ старше 18 лет. С ними поют, делают зарядку, проводят спортивные игры и развивают мелкую моторику.

Многие занятия проводят в игровой форме. Так подопечные легче усваивают материал, а сотрудники находят индивидуальный подход.

«Оказалось, что мы не дорабатывали этот вопрос, <…> что им (воспитанникам центра - прим.ред.) нужны эти занятия по досуговой деятельности для разнообразия, чтобы они вышли из своих квартир, чтобы они могли чем-то заниматься, чтобы у них была какая-то разнообразная жизнь», - рассказала замдиректора центра Лариса Ханова.

Недавно ребят возили на экскурсию в центр военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А». Здесь создали военный городок 40-х. Воспитанники центра изучили макеты техники, оружия, формы и одежду тех лет.

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Электрогорск
16 ноября 2023, 23:27
Отделение реанимации открыли в селе Растуново городского округа Домодедово
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Отделение реанимации открыли в больнице села Растуново в городском округе Домодедово. Оно рассчитано на три койки.

В новом отделении всегда дежурят врачи-реаниматологи. До его открытия и. о. заведующей реанимационным отделением Растуновской участковой больницы Анастасия Вельмезова работала в другой больнице - в Самаре.

«У нас в стационаре находится много пациентов разного терапевтического профиля. И чтобы им оказать помощь и не возить в другие стационары нашей больницы, открыли нашу реанимацию», - заявила Вельмезова.

По ее словам, транспортировка больного всегда сказывается на состоянии больного негативно.

С оборудованием для нового отделения помогла больница в Домодедово. В будущем в нем планируют установить собственное.

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Город Домодедово
16 ноября 2023, 22:50
Детская школа искусств в Подольске переехала в новое помещение
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Детская школа искусств «Моя Русь» в Подольске переехала в новое помещение, которое в два раза больше предыдущего. Учреждение посетил исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов.

Школа искусств «Моя Русь» одна из немногих в регионе и единственная в Подольске специализируется именно на изучении традиционного народного творчества.

На «Музыкальном фольклоре» вместе с сольфеджио изучают, например, игру на традиционных народных инструментах и фольклорное пение. Направление «Декоративно-прикладное творчество» также отличается от привычного. Дети здесь учатся писать по дереву, создают глиняные игрушки, делают художественную вышивку.

Учреждение «Моя Русь» основали в октябре 1994 года.

«Это уже третье помещение, здание. В начале у нас была гимназия № 4. Нам там выделили зал актовый и два кабинета. Из гимназии мы уходили, нас было 120 человек детей. И всего шесть преподавателей», - сообщила основательница МУ ДШИ «Моя Русь», заслуженный работник культуры РФ Тамара Бычкова.

Сегодня воспитанников уже 340. В два раза увеличилась и площадь помещений - более 500 «квадратов» занимают 14 просторных кабинетов.

«Так как мы долгое время находились в здании КДЦ „Южный“, нам выделили помещение вместо библиотеки», - заявила директор школы Евгения Блинкова.

Библиотека переехала в здание культурно-досугового центра «Южный», где раньше находилась «Моя Русь». Григорий Артамонов внимательно осмотрел все новые помещения школы искусств и поручил включить в план на следующий год ремонт лестничных пролетов и фасада здания на Молодежной, 9.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск

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