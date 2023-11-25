Двух провалившихся под лед рыбаков спасли в Подмосковье

Заместитель начальника ПСЧ-215 Александр Проценко рассказал, что во время выполнения профилактического рейда на водоеме сотрудники заметили в 500 метрах от острова Зеленый двух мужчин, которые находились на льду и подавали сигналы о помощи. Они махали руками и пытались привлечь внимание.

Как оказалось, рыбаки искали место для подледного лова, но неожиданно услышали треск и через мгновение лед провалился у них под ногами. Рыболовное снаряжение при этом сразу пошло ко дну.

Один из мужчин смог лечь на поверхность льда и отползти от опасного места, однако второму повезло меньше - его одежда намокла. Они самостоятельно выбрались на льдину, но не стали продолжать движение в сторону берега, поскольку побоялись вновь оказаться в воде. Однако на помощь пришли спасатели, которые оказались неподалеку от места происшествия.

«Работники противопожарно-спасательной службы взяли рыбаков на борт катера, доставили на сушу и напомнили любителям рыбной ловли правила безопасного поведения на водоёмах в осенне-зимний период», - подытожил Александр Проценко.

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