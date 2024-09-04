Двух игроков «Чеховских медведей» признали лучшими по итогам сезона

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V Съезде педиатров региона, который стартовал сегодня в Красногорске.

«Благодаря вниманию нашего президента к вопросам детства, благодаря нацпроектам за последние пять лет перемены пришли в каждый регион. В подмосковном Красногорске буквально на днях наш президент вместе с медиками открыл флагманский Детский клинический центр имени Рошаля. У нас в регионе один миллион 760 тысяч детей, и многопрофильная больница была необходима», - рассказал Воробьев.

Открыли крупный медицинский центр Детский клинический центр имени Рошаля стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают сильнейшие специалисты со всей страны по 28 медицинским направлениям, а оборудование закуплено самое современное. Это первый в регионе медицинский центр, готовый к проведению телемедицинских консультаций с врачами поликлиник и стационаров со всего Подмосковья по 18 специальностям. Кроме того, после подписанного соглашения с фондом «Защитники Отечества» дети участников СВО смогут лечиться и проходить обследование в центре.

Младенческая смертность снизилась За девять лет в регионе младенческая смертность снизилась с 4,8% до 3,5%, а благодаря одной из лучших в стране систем родовспоможения показатель выживаемости детей, родившихся раньше срока, наоборот, увеличился на 10%.

Система охватывает шесть перинатальных центров: Московский областной, Видновский, Наро-Фоминский, Коломенский, Щелковский, Балашихинский, Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии. На базе перинатальных центров работают отделения недоношенных детей.

С 1 сентября 2019 года в роддомах вручают подарочные наборы для новорожденных, в которых находятся предметы, необходимые матерям и младенцам. Также по всему региону отрываются центры грудного вскармливания, где каждая женщина может проконсультироваться с врачами по всем волнующим молодых матерей вопросам.

Успешные медицинские проекты В Московской области внедряется единый стандарт работы для поликлиник по проекту «Поликлиника: Перезагрузка». Главная задача - сделать медучреждения более эффективными и ориентировать их на удобство пациентов. К единому стандарту к концу года приведут все поликлиники Подмосковья.

Еще один проект, который успешно работает в регионе, - это «Наш участковый врач», который координируют специалисты НИКИ детства. Они помогают педиатрам на местах во всех муниципалитетах Московской области. К уже проекту подключились специалисты из 44 регионов России.

В октябре в Подмосковье откроется Центр критических состояний детей. Врачи будут круглосуточно наблюдать за пациентами в реанимациях стационаров Московской области и принимать незамедлительные решения об изменении лечения или транспортировки санавиацией.

А в этом году начнется капитальный здания Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил награды лучшим детским врачам региона.

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В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V Съезде педиатров региона , который стартовал сегодня в Красногорске.