Дворы в поселке санатория имени Герцена благоустроят к концу июля

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Строительство новой школы на 2,2 тысячи мест в микрорайоне Катюшки в городском округе Лобня близится к завершению. На данный момент ведутся работы по установке системы канализационных насосных станций и монтажу инженерных сетей.

На строительной площадке трудятся более 520 рабочих и задействовано 10 машин строительной техники. Внутри здания проходят отделочные работы, а также начался процесс завоза мебели и оборудования для будущих классов и кабинетов.

На прилегающей территории ведется прокладка трубопровода, который соединит школу с центральной насосной станцией. Уже установлена система для снижения уровня подземных вод, что обеспечит надежную и безопасную эксплуатацию здания.

Завершение основных строительно-монтажных работ запланировано до конца июля текущего года. Новое учебное заведение, расположенное рядом с жилым комплексом «Лобня Сити», откроет свои двери для учеников уже в сентябре.

Напомним, что строительство школы осуществляется в рамках государственной программы Московской области, направленной на улучшение образовательной инфраструктуры региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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