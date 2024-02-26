26 февраля 2024, 14:36

Дворы в поселке Горбольницы № 45 дополнительно благоустроят

Пресс-служба администрации г.о. Одинцово
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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил качество модернизации дворовой территории у домов № 5 и № 10 в поселке Горбольницы № 45. Работы завершили в 2023 году в рамках программы комплексного благоустройства.

В ходе проведенных работ заменили асфальтовое покрытие, уложили новые тротуары, обустроили парковочное пространство и установили детскую площадку. Жильцы отметили соответствующее содержание обновленной территории в зимний период.

Андрей Иванов сообщил, что до конца февраля будут решены проблемы с качеством воды, поступающей от станции обезжелезивания. Заказаны необходимые запчасти и оборудование для модернизации станции. Они будут установлены в ближайшее время. Выполнят промывку сетей, и качество воды должно улучшиться уже в начале марта. После восстановления параметров водоснабжения будет проведен перерасчет.

Пожелания жителей по дополнительному обустройству двора также были учтены. Планируется установить спуск для детских колясок, освещение и камеры видеонаблюдения.

В 2024 году начнутся работы по комплексному благоустройству дворовой территории у домов № 3, № 9 и № 11. Здесь также планируется уложить новый асфальт, обустроить парковочное пространство, установить дополнительную детскую площадку с резиновым покрытием и видеонаблюдением.

Помимо инспекции дворовых территорий, Андрей Иванов осмотрел ремонт двух подъездов в доме № 5, который был выполнен в 2023 году. Работы включали замену дверей, установку энергосберегающих светильников, обновление окон, почтовых ящиков, напольного покрытия и окраску стен. Похожие работы были выполнены в доме № 10.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Благоустройство ЖКХ
26 февраля 2024, 15:01
Свыше 400 спортсменов выступили на всероссийском турнире по чирлидингу в Химках
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Турнир по чир-спорту «Я люблю тебя, Россия!» прошел в городском округе Химки. Акробатические номера показали более 400 спортсменов в составе 18 команд со всей страны.

Мероприятие прошло в баскетбольном центре «Химки». Чирлидеры химкинской спортивной школы «Надежда» выиграли около 20 комплектов наград в нескольких номинациях. Так, спортсмены получили шесть золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей.

«Очень ярко и уютно прошли соревнования. Наши ребята - большие молодцы, гордимся ими. Баскетбольный центр нас принял на высоком уровне», - рассказала директор спортивной школы «Надежда» Светлана Вострикова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
26 февраля 2024, 14:58
Уроки о видах и инструментах тестирования в IT пройдут в школах Подмосковья в марте
Медиасток.рф
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Уроки по технологиям тестирования пройдут в подмосковных школах с 11 по 31 марта. Занятия посетят более 550 тысяч человек.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, на «уроках цифры» школьникам расскажут об основных видах тестирования. Они научатся работать со специальными инструментами при помощи интерактивного тренажера. Тематический урок посетят более 550 тысяч человек.

Открытое занятие пройдет 21 марта в Одинцовской лингвистической гимназии.

Узнать подробнее о проекте можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о лидирующих позициях региона по строительству школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы Образование
26 февраля 2024, 14:58
Волонтеры в Химках напомнили жителям о правилах безопасного поведения на железной дороге
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Акцию «Сохрани себе жизнь» провели на железнодорожной станции в Химках. Жителям рассказали о правилах безопасного поведения вблизи путей.

Волонтеры, казаки и сотрудники отдела транспорта администрации округа раздали листовки и провели беседы с химчанами.

«В группе риска есть две категории людей: это дети до 18 лет, которые ходят в наушниках и не слышат звука приближающегося поезда, и пенсионеры, у которых притуплен слух и зрение. Мы проводим беседы и раздаем листовки пассажирам. Важно проводить такие мероприятия прямо на местах», - отметил начальник отдела транспорта и связи управления по развитию территорий и инвестициям администрации городского округа Химки Денис Гаврилов.

Напомним, в 2023 году в Химках прошло свыше 50 акций «Сохрани себе жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о двух новых путепроводах и тоннеле в Красногорске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки
26 февраля 2024, 14:57
Министерство благоустройства рассказало о подготовленной тюбинговой трассе в центре «Горизонт» в Клину
Министерство благоустройства Московской области
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Жители городского округа Клин могут покататься на тюбинговой трассе в оздоровительном центре «Горизонт». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Все нюансы и трудности прохождения маршрута объяснит опытный инструктор. Трасса находится по адресу: город Клин, село Спас-Заулок, улица Зеленая, дом 1.

Катание на тюбинге - отличное развлечение не только для детей, но и для взрослых. Это альтернатива любому другому виду активности. Если отказаться от подъемников и самостоятельно поднимать ватрушку после спуска - пользы для здоровья будет еще больше.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Отдых Благоустройство

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