Дворы в поселке Горбольницы № 45 дополнительно благоустроят

В ходе проведенных работ заменили асфальтовое покрытие, уложили новые тротуары, обустроили парковочное пространство и установили детскую площадку. Жильцы отметили соответствующее содержание обновленной территории в зимний период.

Андрей Иванов сообщил, что до конца февраля будут решены проблемы с качеством воды, поступающей от станции обезжелезивания. Заказаны необходимые запчасти и оборудование для модернизации станции. Они будут установлены в ближайшее время. Выполнят промывку сетей, и качество воды должно улучшиться уже в начале марта. После восстановления параметров водоснабжения будет проведен перерасчет.

Пожелания жителей по дополнительному обустройству двора также были учтены. Планируется установить спуск для детских колясок, освещение и камеры видеонаблюдения.

В 2024 году начнутся работы по комплексному благоустройству дворовой территории у домов № 3, № 9 и № 11. Здесь также планируется уложить новый асфальт, обустроить парковочное пространство, установить дополнительную детскую площадку с резиновым покрытием и видеонаблюдением.

Помимо инспекции дворовых территорий, Андрей Иванов осмотрел ремонт двух подъездов в доме № 5, который был выполнен в 2023 году. Работы включали замену дверей, установку энергосберегающих светильников, обновление окон, почтовых ящиков, напольного покрытия и окраску стен. Похожие работы были выполнены в доме № 10.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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