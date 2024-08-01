Дворы по 11 адресам в городском округе Истра благоустроят до конца лета

Строительные работы начались во дворе на Спортивной улице в Дедовске. Бригада сняла старое дорожное покрытие, чтобы заменить асфальт и бордюры. Общая площадь проводимых работ в рамках комплексного благоустройства территорий здесь составит более 3,5 тысячи квадратных метров. Их закончат к концу лета.

Также за это лето обновят дворовые территории по другим адресам: в Дедовске, Истре, деревне Кострово и поселке Глебовский. Там также заменят старое дорожное покрытие, приведут в порядок придомовые территории и детские площадки.

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