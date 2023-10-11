Дворы на трех центральных улицах в Мытищах благоустроят в 2024 году

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Первый заместитель главы администрации Мытищ Олег Сотник осмотрел территории, где в следующем году планируется благоустройство. Объем работ на каждой площадке будет разным.

Например, вблизи дома № 13 на улице Крупской построят игровую площадку для детей и спортивную зону с гимнастическим комплексом. Предстоит также расширить проезд и устроить пешеходные дорожки.

Площадку для отдыха с лавочками обустроят по просьбе жителей во дворе возле второго корпуса дома № 34 на улице Колпакова. Кроме того, здесь построят парковку и перенесут опоры уличного освещения.

Вблизи первого корпуса дома № 3 на улице Фрунзе в следующем году появится детская площадка, малые архитектурные формы, пешеходные дорожки. Также запланирован ремонт асфальтового покрытия с организацией кругового движения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение проблем обманутых дольщиков.

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