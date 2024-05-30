Дворы на Лесопарковой улице в Балашихе благоустроят летом

На встрече с жителями заместитель главы Балашихи Михаил Объедков рассказал о благоустройстве дворов на Лесопарковой улице. Субсидию на эти цели предоставят из бюджета города.

В этом году в программу включены дворы вблизи домов № 10, 12, 16, 17 на улице Лесопарковой. Все работы начнут в июле. Для жителей сделают новую детскую площадку, зону отдыха с освещением и парковочными местами. В следящем году в программу благоустройства включат двор у домов № 2, 3, 4 на Лесопарковой.

Также на встрече обсудили реконструкцию станции МЦД Железнодорожная и организацию пассажиропотока через северный вестибюль моста-конкорса.

«Мы понимаем, что на время строительства для жителей возникают определенные неудобства, связанные с шумом и организацией пешеходного и транспортного сообщения, но это временные трудности. После проведения земляных и строительных работ территорию обязательно благоустроят. Со стороны жилой застройки там, где необходимо и предусмотрено проектом, будут установлены защитные экраны», - отметил заместитель главы Балашихи Михаил Объедков.

Площадь моста-конкорса составит свыше пяти тысяч квадратных метров. Конструкция будет оборудована эскалаторами, лифтами и системой навигации.

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