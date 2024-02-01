Дворовые территории в Воскресенске продолжат очищать от снега и наледи

Жители Воскресенска поблагодарили за уборку снега местного тракториста. Сергей Казаков - работник учреждения «Благоустройство и озеленение». В его маршрутном листе весь микрорайон Красный строитель.

«Во дворе снег хорошо чистят, отлично. В этом году завалов нет, наледей нет. Вот сейчас прочистили очень хорошо. За другие микрорайоны не могу сказать, а наш микрорайон - отлично», - отметила жительница Воскресенска Вера Гришаева.

Сергей работает водителем трактора уже четвертый год.

«Зима снежная, но мы стараемся, чтобы машины проходили, дорогу не запускать. Обслуживать „Красный строитель“ - моя задача. Я надеюсь, я с этим справляюсь», - подчеркнул Сергей Казаков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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