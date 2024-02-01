01 февраля 2024, 22:49

Дворовые территории в Воскресенске продолжат очищать от снега и наледи

Unsplash
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Администрация Воскресенска следит за содержанием придомовых территорий и дорог в надлежащем виде. Горожане, в свою очередь, активно поддерживают работников дорожного сервиса.

Жители Воскресенска поблагодарили за уборку снега местного тракториста. Сергей Казаков - работник учреждения «Благоустройство и озеленение». В его маршрутном листе весь микрорайон Красный строитель.

«Во дворе снег хорошо чистят, отлично. В этом году завалов нет, наледей нет. Вот сейчас прочистили очень хорошо. За другие микрорайоны не могу сказать, а наш микрорайон - отлично», - отметила жительница Воскресенска Вера Гришаева.

Сергей работает водителем трактора уже четвертый год.

«Зима снежная, но мы стараемся, чтобы машины проходили, дорогу не запускать. Обслуживать „Красный строитель“ - моя задача. Я надеюсь, я с этим справляюсь», - подчеркнул Сергей Казаков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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ЖКХ Воскресенск
01 февраля 2024, 22:56
Соревнования по лыжному ориентированию пройдут в подмосковном парке Малевича 18 февраля
Министерство благоустройства Московской области
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Первый в этом году рогейн «Супремус» пройдет в парке Малевича в Одинцове 18 февраля. Жителей Подмосковья пригласили принять участие в захватывающих соревнованиях по лыжному ориентированию.

Рогейн - это вид спорта, близкий к спортивному ориентированию. Участники перемещаются по местности и «собирают» контрольные пункты, отмеченные организаторами на карте.

Мероприятие носит имя объединения художников-авангардистов, основанное Казимиром Севериновичем Малевичем. В этом году ареной для проведения соревнований выбрали парк Малевича, расположенный в живописном месте Одинцовского городского округа.

Контрольные пункты, которые предстоит пройти участникам соревнований, установят на подготовленных снегоходом тропах. Добраться до места проведения мероприятия можно на электричке с Белорусского вокзала до платформы «Раздоры» или автобусом от станции метро «Молодежная».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
01 февраля 2024, 22:29
Студентам «Коломны» рассказали о карьере в сфере туризма в рамках акции «Россия — мои горизонты»
Unsplash
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Занятие из цикла «Россия — мои горизонты», посвященное туризму и гостеприимству, прошло в колледже «Коломна». Одной из основных тем мероприятия стала презентация известных достопримечательностей и живописных мест России.

Студенты получили возможность познакомиться с культурой, историей и уникальными особенностями каждого из этих мест. Для них было интересно узнать о возможности посещения таких известных городов, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток и множество других достопримечательностей, богатых историей и уникальной атмосферой.

В ходе занятия студентам представили возможности получения образования и построения карьеры в сфере туризма и гостеприимства. Они получили ценные советы и информацию о специализированных учебных программах, предлагаемых различными университетами и колледжами.

Предыдущее занятие было посвящено достижениям и профессиям в области медицины и здравоохранения. В следующий раз на повестку дня выйдет тема «Россия мобильная: узнаю о профессиях и достижениях в транспортной отрасли».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Туризм Студенты
01 февраля 2024, 22:24
Спектакль к годовщине снятия блокады Ленинграда показали в Щелкове
Unsplash
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В Щелкове состоялась премьера спектакля «Ленинградская новелла». Актерский ансамбль и музыканты духового оркестра рассказали зрителю реальные истории из личных писем и воспоминаний ветеранов.

Кинохронику, диалоги и песни с тяжелой энергетикой того времени представили на сцене актеры Щелковского театра.

«Я надеюсь, что мне удалось передать эти чувства и эмоции. Потому что для себя, эту историю я прочувствовала», - сказала актриса Щелковского театра Елена Сурина.

На премьеру пришло много школьников и студентов. Зрители отметили, что спектакль должен быть включен в репертуар театра на 2024 год.

«Наша „Ленинградская новелла“ музыкально-документальный спектакль сегодня был показан впервые, но мы надеемся, что все наши школьники смогут узнать о тех событиях. Что бы знать, что бы помнить. И благодаря нашему прошлому, мы живем сегодня. Это самое ценное, ведь здесь - все по настоящему», - рассказала автор и режиссер-постановщик спектакля Ирина Полищук.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спектакль Щелково Блокада Ленинграда
01 февраля 2024, 21:53
Лыжники из Подольска заняли призовые места на региональных соревнованиях
Unsplash
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Состоялись соревнованиях Центрального федерального округа по лыжным гонкам. Сразу несколько спортсменов из Подольска стали первыми в своих номинациях.

Лучший результат на соревнованиях показала подольчанка Ирина Головатюк. Она победила в четырех заездах по 1,5 километра. Ранее на первенстве Московской области в Красногорске Ирина заняла третье место, пробежав 10 километров.

Среди юношей на дистанции 15 километров классическим стилем лучшим стал подольчанин Василий Амелин. Он занимается с трех лет и мечтает выступить на Олимпиаде.

Подольской школе по лыжным гонкам уже более 30 лет. Десятки ее воспитанников добились успехов в профессиональной карьере.

«Школе помогает администрация. Плюс огромная работа была проведена по реконструкции и очистке леса. Построена лыжероллерная трасса», - сообщил тренер по лыжным гонкам Сергей Баламутов.

В прошлом году администрация округа провела масштабную реконструкцию тренировочной площадки лыжников. Сегодня в благоустроенном Дубровицком лесу есть все необходимое для тренировок. Здесь занимаются свыше 200 юных спортсменов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск

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