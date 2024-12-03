03 декабря 2024, 18:15

Дворник в Балашихе вышла на уборку улиц в новогоднем костюме

Пресс-служба администрации Балашихи
Читайте нас в: Google Новости

Новогоднее настроение уже приходит в Балашиху. Одним из глашатаев скорого праздника стала дворник управляющей компании «Град+Сервис» Галина Андрюхина, которая вышла на уборку двора на улице 40 лет Победы в красной шапке Деда Мороза.

Галине Александровне 68 лет, из них более 40 она работает в сфере ЖКХ. Каждый день она выходит на улицу, чтобы родной двор и подъезд радовали жителей.

«Я уже не представляю себя без этой работы! На ногах с раннего утра - убираю улицу и мою подъезды, создаю чистоту и комфорт. Люди только выходят на работу, а вокруг уже чисто и уютно. Мне нравится эта работа, каждое утро для меня поют птицы, и я радуюсь чистому воздуху, а зимой мне приятно убирать снег», - поделилась Галина Андрюхина.

Галина Андрюхина переехала в Балашиху в 1972 году. Работала на стройке, а через 10 лет начала обслуживать дом № 10 на улице 40 лет Победы и его двор. За добросовестный труд она многократно награждалась благодарственными письмами. У Галины Андрюхиной есть 12-летняя внучка Анна.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха Новый год
03 декабря 2024, 18:55
Мытищинцев предупредили быть осторожными на водоемах
Пресс-служба городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Совсем скоро водоемы в округе начнут покрываться льдом, но это не повод спешить проверять его прочность. Важно помнить, что ранний лед часто хрупкий и не выдерживает вес человека.

Несмотря на то, что лед на первый взгляд может казаться надежным, неустойчивые температуры делают его толщину и прочность непредсказуемыми. Подводные течения усиливают эту проблему, разрушая структуру льда изнутри. Даже кратковременное потепление или солнечные лучи способны вызвать трещины, а на некоторых участках появляются скрытые полыньи.

Для предотвращения несчастных случаев на опасных местах в Мытищах установлены предупреждающие таблички. Соблюдайте их требования, не рискуйте своей жизнью и жизнью близких. Если все же произошла чрезвычайная ситуация, немедленно звоните по телефону 112. Спасатели быстро отреагируют и окажут необходимую помощь.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Водоемы
03 декабря 2024, 18:44
Почти 50 учреждений соцзащиты отремонтируют в Подмосковье за 2 года
Пресс-служба Мособлдумы
Читайте нас в: Google Новости
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов во время своего рабочего визита в Реутов оценил ход капитального ремонта социального учреждения на улице Дзержинского, 5а, «Родничок». В этом центре оказывают помощь детям и подросткам с ограниченными возможностями, а также обеспечивают досуг пожилых людей в рамках программы «Активное долголетие».

С Брынцаловым на объекте побывали заместитель министра социального развития Подмосковья Евгений Ермилов и глава округа Филипп Науменко. В начале встречи Брынцалов озвучил планы на ближайшие годы: капитальный ремонт планируют провести в 47 учреждениях социальной защиты региона в период с 2025 по 2026 год. По его словам, «Родничок» входит в этот список, а на 2025 год на эти цели выделят более 1,5 миллиарда рублей. Он отметил, что данному проекту уделяют большое внимание, подчеркивая необходимость создания комфортных условий для социально незащищенных граждан.

Представитель генподрядной организации Олег Оськин сообщил, что на сегодняшний день завершены работы по замене кровли, гидроизоляции и утеплению фундамента, а также осуществлены демонтаж и строительство новых перегородок. Внутри здания продолжаются штукатурные работы, установка стяжек и замена системы отопления. Оськин подчеркнул, что график их выполнения соблюдается, а завершение проекта намечено на конец апреля 2025 года.

Пока здание представляет собой голые кирпичные стены, довольно сложно представить, как оно будет выглядеть уже в следующем году. Директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский», в который входит «Родничок», Ольга Садилова продемонстрировала фотографии дизайн-проекта и рассказала о наиболее ожидаемых изменениях.

Она заявила, что в обновленном центре будет доступен бассейн, а каждое помещение будет предназначено для работы специалистов, что ранее не практиковалось. Раньше в одной комнате работали несколько специалистов, что создавало определенные неудобства.

Строительство Реутов Ремонтные работы
03 декабря 2024, 18:33
Дорожные знаки отремонтировали еще в 11 округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Представители Мосавтодора восстановили поврежденные, выцветшие и отсутствующие дорожные знаки на 15 региональных трассах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели в на улицах Чкалова, Горького и Праволинейной в Жуковском, на Полевой улице во Фрязине, на улице Ленина в Лобне, на Хотьковском проезде в Сергиевом Посаде, на улице Чехова в одноименном округе, на улице Ленина в Красногорске, на Разинском шоссе в Балашихе, а также на улицах Чернышевского, Володарского и Горького в Серпухове.

Знаки также привели в порядок в малых населенных пунктах: на Театральной улице в Ильинском поселке, на Новой улице в селе Горы и на Первомайской улице в Серебряных Прудах.

В ведомстве подчеркнули, что поврежденный или отсутствующий знак может привести к опасным ситуациям на дороге, поэтому восстановительные работы проводят своевременно.

Дороги Ремонтные работы
03 декабря 2024, 18:24
Новогодний турнир по теннису пройдет на «Арене Мытищи» 14 декабря
Пресс-служба городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Подать заявку можно до 12 декабря. Количество мест ограничено.

Турнир пройдет в двух возрастных категориях. Участников разделят на группы А и В. Первая группа включает мужчин и женщин от 18 до 49 лет и от 50 и старше, вторая - мальчиков и девочек 12 лет и младше, а также подростков 13-17 лет.

Заявиться на открытый турнир можно, отправив заявку на почту komsportrai@bk.ru. Укажите в письме фамилию, имя, отчество, дату рождения и город. Подать заявку можно и по телефону 8-498-610-04-14.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи Теннис

Новости по теме