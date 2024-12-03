Дворник в Балашихе вышла на уборку улиц в новогоднем костюме

Галине Александровне 68 лет, из них более 40 она работает в сфере ЖКХ. Каждый день она выходит на улицу, чтобы родной двор и подъезд радовали жителей.

«Я уже не представляю себя без этой работы! На ногах с раннего утра - убираю улицу и мою подъезды, создаю чистоту и комфорт. Люди только выходят на работу, а вокруг уже чисто и уютно. Мне нравится эта работа, каждое утро для меня поют птицы, и я радуюсь чистому воздуху, а зимой мне приятно убирать снег», - поделилась Галина Андрюхина.

Галина Андрюхина переехала в Балашиху в 1972 году. Работала на стройке, а через 10 лет начала обслуживать дом № 10 на улице 40 лет Победы и его двор. За добросовестный труд она многократно награждалась благодарственными письмами. У Галины Андрюхиной есть 12-летняя внучка Анна.

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