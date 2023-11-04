Дворец молодежи «Дружба» в Серпухове отпраздновал 20-летие со дня основания
Самые активные представители подрастающего поколения Серпухова воспитываются в Дворце молодежи «Дружба». Здесь проходят мастер-классы и выставки от воспитанников театральной студии «Абсурд», участников школы подготовки вожатых и военно-патриотического клуба.
Занятия осуществляются на бесплатной основе. На мероприятия люди приходят семьями, рассказала директор Дворца молодежи «Дружба» Ирина Балкина. Воспитанник организации Даниил поделился, что почти каждый день проводит в военно-спортивном центре. На занятия он попал случайно - пришел с другом за компанию и решил остаться.
«Я так рад, что такой дворец у нас в городе есть. Что есть место, где каждый желающий может найти друзей, что-то узнать и как-то развиться. Это очень здорово», - сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
Участники клубов и молодежных организаций неоднократно становились победителями региональных соревнований и конкурсов, а также лауреатами международных состязаний. Глава округа указал на заслуги сотрудников, которые ежедневно делятся с детьми знаниями и опытом.
Воспитанники и наставники ведут активный образ жизни, проводят квесты и интеллектуальные игры. Дворец молодежи оправдывает свое название - жителей Серпухова объединяет дружба и любовь к родному городу.
Ранее 20-летие отпраздновал Центр по профориентации и трудоустройству молодежи в Серпухове. За эти годы учреждение помогло определиться с профессией более чем 80 тысячам учащимся.