Дворец культуры в Ступине отремонтируют в 2024 году

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, здание было построено в 1956-м году. Это самый большой культурный объект, где в этом гоуд проведут ремонт. ПЛощадь здания превышает 8,5 тысячи квадратных метров.

«В правом крыле здания отремонтированные помещения передаются педагогам, здесь ведется расстановка мебели и музыкальных инструментов. В левом крыле более 70 рабочих продолжают демонтаж внутренних конструкций и отделку помещений», - добавили в министерстве.

Во Дворце отреставрируют большой хореографический зал и концертный зал филармонии, а также детскую библиотеку. В ДК будет также работать цирковая студия, студия изобразительного искусства и скульптурная мастерская.

Всего в этом году в регионе приведут в порядок 12 учреждений культуры.

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