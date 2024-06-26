Двор в микрорайоне Супонево в Звенигороде комплексно благоустроят летом

Общая площадь работ составит 8,6 тысячи квадратных метров, включая въезд во двор, пешеходные дорожки, парковки и проезды. Качество строительства вместе с жителями микрорайоне проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«Подрядчик меняет покрытие тротуаров, проезжей части, парковок, подходов к подъездам и детской площадке. Сейчас рабочие готовят основание для тротуаров и пешеходных дорожек - подушку из песка и щебня. После этого приступят к замене асфальта в проездах. Завершить благоустройство двора планируется в первой половине июля», - поделился Иванов.

Также глава муниципалитета встретился с руководителем филиала «Россетей» и осмотрел электроподстанцию, которая вскоре получит резервные линии питания. Основные монтажные работы уже завершены, и сейчас специалисты устанавливают оборудование и готовят его к пуску. Компания планирует запустить объект в июле, а затем перейти к установке нового забора.

В 2024 году в Одинцовском округе благоустроят еще 18 дворов и 12 спортивных площадок.

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