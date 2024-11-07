Двор на улице Полиграфистов в Чехове убрали от мусора после опила деревьев

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин посетил территорию «Губернского леса», чтобы ознакомиться с ходом завершающих работ первого этапа благоустройства лесопарковой зоны. Этот проект реализуется в рамках программы «Парки в лесу» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

На территории уже установлены спортивно-оздоровительные площадки, отсыпаны пешеходные дорожки и определены зоны для детей. В ближайшее время планируется монтаж веревочного парка. Также готова площадка для выгула собак, вдоль тропинок установлены скамейки, а также подготовлены места для качелей и гамаков. В рамках благоустройства созданы игровые площадки и зоны для барбекю с беседками.

В процессе подготовки площадки была проведена работа по удалению деревьев, мешавших обустройству. В качестве компенсации высажено более 500 деревьев и кустарников, среди них голубая ель, липа, береза, клен, сосна, спирея серая, калина красная и кизильник. В следующем году, при наступлении благоприятных условий, ожидается продолжение высадки растений.

Подрядчик обязуется завершить установку опор освещения и подключить их к источнику энергоснабжения до наступления зимы. Помимо этого, на территории лесопарка заканчивается возведение фундамента под будущий павильон, само строительство которого запланировано на 2025 год.

Михаил Собакин отметил, что «Губернский лес» уже пользуется популярностью у жителей, предоставляя пространство для отдыха и активного времяпрепровождения.

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