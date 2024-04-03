Двор дома на улице Калинина в Лобне приведут в порядок по просьбе жителей

«Как и говорили мои подписчики, уборка придомовой территории оставляет желать лучшего. В подвале влажность из-за талых вод. Его просушат. Также здесь недавно провели плановую дератизацию. На устаревшем инфостенде нет необходимой информации. Пообщалась с жителем соседнего дома, который рассказал про схожие проблемы в его дворе. Кроме того, при входе в его подъезд разрушились ступени», - рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Она поручила управляющей компании провести уборку во дворе, просушить подвал и обновить информационные стенды.

Напомним, в рамках месяца чистоты и благоустройства в городе проведут благоустройство, ремонт входных групп и покрасят скамейки.

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