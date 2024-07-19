Двор дома № 29 на улице Полиграфистов в Чехове комплексно благоустроили

Осмотрел обновленный двор и пообщался с жителями и глава городского округа Чехов Михаил Собакин. Он дал поручения, связанные с обеспечением работы лифтов.

Жители также просили обратить внимание на подъезды, крыши домов и межпанельные швы. Их обращения уже взяли в работу.

Всего в 2024 году в Чехове благоустроят еще шесть дворов. Детские игровые и спортивные площадки появятся на 11 территориях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360» Во дворе у дома № 29 по улице Полиграфистов в Чехове появился большой игровой комплекс, несколько видов качелей, песочница-кораблик, современная тренажерная площадка и спортивное поле.

До конца следующей недели на спортивной площадке появятся ворота с сеткой, на тротуарах установят столбики, а возле площадок - ограждения.

«Были отремонтированы и проезды дворовые, обустроены парковочные пространства. Если раньше люди парковались на газоне, то сейчас есть благоустроенное парковочное место. Также определено четыре места для инвалидов - запрос был от жителей. Отремонтированы пешеходные дорожки, тротуары, зоны отдыха», - прокомментировала начальник управления благоустройства администрации Чехова Татьяна Нидеккер.