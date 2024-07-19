19 июля 2024, 10:58

Двор дома № 29 на улице Полиграфистов в Чехове комплексно благоустроили

Телеканал «360»
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Комплексное благоустройство двора на улице Полиграфистов завершили в Чехове. Там оборудовали современные детскую и спортивную площадки, а также парковки, тротуары и зоны отдыха.

Осмотрел обновленный двор и пообщался с жителями и глава городского округа Чехов Михаил Собакин. Он дал поручения, связанные с обеспечением работы лифтов.

Жители также просили обратить внимание на подъезды, крыши домов и межпанельные швы. Их обращения уже взяли в работу.

Всего в 2024 году в Чехове благоустроят еще шесть дворов. Детские игровые и спортивные площадки появятся на 11 территориях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360» Во дворе у дома № 29 по улице Полиграфистов в Чехове появился большой игровой комплекс, несколько видов качелей, песочница-кораблик, современная тренажерная площадка и спортивное поле.

До конца следующей недели на спортивной площадке появятся ворота с сеткой, на тротуарах установят столбики, а возле площадок - ограждения.

«Были отремонтированы и проезды дворовые, обустроены парковочные пространства. Если раньше люди парковались на газоне, то сейчас есть благоустроенное парковочное место. Также определено четыре места для инвалидов - запрос был от жителей. Отремонтированы пешеходные дорожки, тротуары, зоны отдыха», - прокомментировала начальник управления благоустройства администрации Чехова Татьяна Нидеккер.

Благоустройство Чехов Ремонтные работы
19 июля 2024, 11:09
Новый рентген-аппарат установили в стоматологической поликлинике Лобни
Администрация г.о. Лобня
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Современный аппарат для рентгенодиагностики зубов взрослых и детей закупили в стоматологическую поликлинику Лобни. Он поможет эффективнее выявлять патологии зубов.

Аппарат закупили взамен старого оборудования. В день на нем можно проводить 60-70 исследований. Одна процедура занимает порядка 10 минут. Направление на рентген может дать врач-стоматолог.

«Стоматологический рентген аппарат является необходимым устройством для успешной диагностики множества патологий зубочелюстной системы. Без точного изучения структурных особенностей зубов и окружающих их тканей нельзя провести полноценное терапевтическое, ортодонтическое и хирургическое лечение», - прокомментировала заведующая Лобненской стоматологией Юлия Благинина.

Отметим, что в этом году в городской поликлинике Лобни открыли кабинет рентгенодиагностики. Ранее в нем сделали капитальный ремонт. Работы прошли благодаря государственной программе Московской области «Здравоохранение Подмосковья» Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»

Лобня Поликлиники
19 июля 2024, 10:57
Льготная ипотека помогла инженеру в Реутове приобрести жилье
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Инженер из Реутова Анастасия Саввина приобрела квартиру благодаря программе социальной ипотеки. Ранее девушка жила в съемной квартире вместе с мужем.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Анастасия Саввина работает в «НПО машиностроения». Ее общий стаж близится к 10 годам.

«Мы с мужем целенаправленно выбирали вторичку с готовым ремонтом, чтобы сразу переехать. Выбрали евродвушку в новом доме. Хороший жилой комплекс с огороженной территорией. Мы живем на 21-м этаже. У нас роскошный вид из окон - вся область как на ладони», - рассказала она.

Программу социальной ипотеки реализуют в Подмосковье с 2016 года. По ней получить собственное жилье могут медики, учителя, воспитатели, молодые ученые и другие специалисты.

В этом году в Подмосковье участниками программы станут 295 человек. Это 160 медицинских работников, 73 учителя, 57 ученых и пять тренеров.

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Реутов Ученые Ипотека
19 июля 2024, 10:57
Новое здание физмат-лицея построят в Сергиевом Посаде к сентябрю
Минстрой МО
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Новый корпус Физмат-лицея построят в Сергиевом Посаде. Он будет рассчитан на 525 мест. Работы планируют завершить к сентябрю.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность работ уже превысила 90%. Сейчас там проверяют работу коммуникаций и оборудования, расстанавливают мебель и благоустраивают территорию. На ней обустроят спортивное ядро и детские площадки.

В здании будут работать учебные кабинеты, лаборатории зал для занятий робототехникой, мастерские, спортивный и актовый залы, библиотека и другие помещения. В школе планируют также запустить проекты «Экспериментариум», «Умный туризм», «Астрофизика», и «Тайны микромира».

Учреждение будет взаимодействовать с МГУ, МФТИ, МАИ и МИФИ.

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Школы Строительство Сергиев Посад
19 июля 2024, 10:55
Оборудование обновят в котельной «Беспятово» в Зарайске
Медиасток.рф
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В одной из самых крупных котельных Зарайска заменят котел. Это позволит обеспечить жителей качественным отоплением в зимний период.

Котел прослужил более 30 лет и теперь нуждается в обновлении. Новый котел установят в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

«Мы поставили один новый котел в прошлом году. Тот котел был поменьше. Этот котел большой. Его вполне будет достаточно для того, чтобы зимой жители, которые подключены к этой котельной, забыли про то, что в их квартирах может быть холодно», - прокомментировал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Отметим, что котельная «Беспятово» работает практически круглый год. Она обеспечивает теплом социально важные объекты и жилые дома, в которых проживает более 9000 жителей.

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Зарайск Отопление Ремонтные работы

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