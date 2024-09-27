Двор дома № 15 на Кузьминской улице в Котельниках благоустроят
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Котельники Михаил Соболев встретился с жителями дома № 15 на Кузьминской улице. Они обсудили проблемы, существующие в доме, и определили пути их решения.
Жители дома пожаловались на подтопление подвальных помещений. Заливы стоками случились из-за изношенности коммуникаций.
Сотрудники управляющей компании ранее частично заменили канализационные коллекторы. Теперь рабочие должны провести промывку и дезинфекцию площадок.
Также на встрече обсудили состояние детской игровой и спортивной площадок. Михаил Соболев поручил провести здесь сварочные работы, привести в порядок баскетбольные кольца, восстановить ограждение и калитку.
Работы должны провести до следующей недели.
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