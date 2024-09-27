27 сентября 2024, 14:35

Двор дома № 15 на Кузьминской улице в Котельниках благоустроят

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Временно исполняющий полномочия главы городского округа Котельники Михаил Соболев встретился с жителями дома № 15 на Кузьминской улице. Они обсудили проблемы, существующие в доме, и определили пути их решения.

Жители дома пожаловались на подтопление подвальных помещений. Заливы стоками случились из-за изношенности коммуникаций.

Сотрудники управляющей компании ранее частично заменили канализационные коллекторы. Теперь рабочие должны провести промывку и дезинфекцию площадок.

Также на встрече обсудили состояние детской игровой и спортивной площадок. Михаил Соболев поручил провести здесь сварочные работы, привести в порядок баскетбольные кольца, восстановить ограждение и калитку.

Работы должны провести до следующей недели.

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Благоустройство Котельники
27 сентября 2024, 15:41
Лесной пожар потушили в городском округе Егорьевск
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Еще один лесной пожар обнаружили 27 сентября в Подмосковье. На этот раз возгорание произошло в Цнинском участковом лесничестве, в паре километров от егорьевской деревни Фильчаково.

Дым заметили сотрудники лесной охраны Егорьевского филиала «Мособллес» при патрулировании территории. Небольшой очаг возгорания на площади 0,01 гектара затушили силами семи человек. Им потребовалось на это два часа.

Причиной низового пожара стали действия человека. Подозреваемые в поджоге устанавливаются.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары
27 сентября 2024, 14:37
Предприниматели Подмосковья получили льготные кредиты на 500 миллионов рублей с января
Unsplash
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С начала года Московский областной фонд микрофинансирования выдал предпринимателям льготные займы на сумму около 500 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«В этом году подмосковный фонд микрофинансирования выдал 268 займов бизнесу региона. Поддержкой фонда воспользовались 257 предпринимателей», - подчеркнула она.

Наиболее популярными стали программы «Социальный бизнес» - 73 займа, и «Производство» - 36 займов. С подробностями о программах можно ознакомиться на сайте фонда.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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Инвестиции Кредиты Бизнес
27 сентября 2024, 13:57
Физкультурный комплекс построят в Домодедове к концу 2025 года
Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
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В Домодедове стартовало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Авиационный. В нем жители смогут заниматься фитнесом, единоборствами и различными групповыми занятиями.

Ход работ оценила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. Сейчас на площадке работают 45 человек. Они возводят монолитные конструкции, систему отопления и проводят подготовительные работы по отделке.

«Строительство ФОКа идет за счет средств инвестора. Кроме нового места для занятия спортом здесь появятся дополнительные рабочие места для жителей нашего округа», - рассказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Открытия комплекса очень ждут жители микрорайона Авиационный. Здесь они смогут ходить в бассейн, заниматься фитнесом и различными видами спорта.

Завершить работы должны к концу следующего года.

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Спортсмены Строительство Город Домодедово
27 сентября 2024, 13:15
Благоустройство у школы №8 в Дмитрове завершится в октябре
пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Глава Дмитровского городского округа проверил, как идут работы по благоустройству на территории у школы № 8. Строители пообещали, что все будет готово до середины октября.

Сейчас специалисты обустраивают пешеходную зону от парковки рядом со образовательным учреждением до детского сада № 13 «Скворушка». На пришкольной территории уже появились современные тренажерная и игровая площадки. Рабочие заменили освещение, настил дорожек и оборудование на школьном стадионе, а также посадили деревья и кустарники. Средства на благоустройство выделил муниципальный бюджет.

Руководитель муниципалитета после осмотра территории подчеркнул, что до наступления осенней непогоды нужно сделать все по максимуму. В школу и детский сад ежедневно ходят более тысячи юных жителей Дмитрова. «Наша задача - сделать этот путь в первую очередь для них максимально безопасным и комфортным», - заявил Илья Поночевный.

Директор школы Людмила Корягина рассказала, что работы продолжатся и в следующем году. Будет благоустроена территория за зданием учреждения, заменят наружную систему канализации и приведут в порядок аварийный выхода из подвала.

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Благоустройство Школы Дмитров

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