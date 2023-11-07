Двоих заблудившихся в лесу мужчин спасли в Егорьевске
Работники части № 217 «Мособлпожспас» нашли двух братьев, которые ушли на прогулку в лес и заблудились. Случай произошел 4 ноября рядом с деревней Михали в Егорьевске.
Заместитель начальника ПСЧ-217 Валерий Прасолов рассказал, что в Систему-112 позвонил мужчина. Он сообщил, что отправился погулять в лес вместе с братом, но потерял ориентиры и до темноты не успел выйти к деревне.
Спасатели прибыли на место и начали прочесывать лес, подавая звуковые сигналы и поддерживая связь с заблудившимися по телефону. Только через полтора часа молодых людей 1994 и 1997 годов рождения нашли. К этому моменту оба сильно замерзли и устали.
Спасатели отогрели потеряшек горячим чаем и отвезли домой.
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