Двоих заблудившихся в лесу мужчин спасли в Егорьевске

Первенство Московской области по фехтованию прошло в спорткомплексе «Новатор» в Химках

Первенство Московской области по фехтованию провели на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Новатор» в Химках. Участие в соревнованиях приняли более 140 спортсменов в возрасте до 15 лет.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Химок вошли в десятку лучших шпажистов области. Так, среди юношей личного зачета 6-е место занял Вадим Данилин, на 8-й строчке турнирной таблицы - Антон Пономарев, а 9-е место у Кирилла Борисова.

Среди девушек в личных соревнованиях на 6-ю строчку рейтинга поднялась Диана Липень, на 7-ю - Полина Валикова, на 8-ю - София Аверченкова. Кроме того, спортсмены из Химок заняли 4-е место турнира в командной дисциплине.

«Наши юные спортсмены огромные молодцы! В свои 15 лет они показывают достойные результаты. Проведение таких турниров и соревнований помогает развить интерес у детей к спорту и культуре», - поделился депутат городского округа Химки Александр Васильев.

Отметим, что по итогам прошлого года спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию вошла в топ лучших учреждений Московской области. Воспитанники физкультурно-оздоровительного комплекса «Новатор» многократно становились призерами первенств России, Европы и мира, Олимпийских игр, юношеских Олимпийских игр и различных международных турниров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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