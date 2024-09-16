Двое юношей из Мытищ получили жилищные сертификаты для детей-сирот

Собственные квартиры приобретут двое сирот из Мытищ. Это Стас Шаркози, выпускник Мытищинского детского дома-школы музыкального воспитания, талантливый музыкант и спортсмен, а также Антал Шаркози, выпускник школы-интерната «Православный Центр Образования имени Преподобного Сергия» и студент Сергиево-Посадского социально-экономического техникума.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поздравила юношей. Она подчеркнула, что получение жилья - это большая поддержка от государства. Руководитель муниципалитета пожелала им счастья и успехов в будущем, отметив, что собственная квартира - это важный шаг на пути к реализации своих целей и созданию уютного уголка, куда всегда приятно возвращаться.

Отметим, что госпрограмма по обеспечению жильем детей-сирот действует в Мытищах при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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