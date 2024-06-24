Двое спортсменов из Мытищ стали чемпионами России по футзалу

Лучшим в чемпионате стал мини-футбольный клуб «Газпром-Югра». В его составе были Павел Симаков и Артем Малиновский из Мытищ. Ранее Павел побеждал в дублирующем составе мини-футбольного клуба «Мытищи». Артем тренировался в отделении мини-футбола местной школы «Центр детско-юношеского спорта».

Главный тренер команды из Югорска Владимир Колесников ранее выступал за мини-футбольный клуб «Мытищи». Он сыграл более 100 матчей в российской Суперлиге. Его помощник Владимир Правский был рекордсменом клуба по количеству игр (241) и голов (63).

Вместе с другим тренером клуба, Рамилем Невретдиновым, «Мытищи» выходили из Высшей лиги в Суперлигу. К городскому округу имеет отношение и тренер по физподготовке компании «Газпром» - Сильвио Кавальеро из Бразилии тоже начинал карьеру в России в Мытищах.

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