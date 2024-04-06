06 апреля 2024, 20:45

Двое детей погибли в ДТП на дороге Липицы — Новоселки в Серпухове

Пресс-служба МВД Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Подмосковные полицейские устанавливают обстоятельства аварии, в которой погибли двое детей. ДТП произошло на 13-м километре автомобильной дороги Липицы — Новоселки в Серпухове.

По предварительной информации, 37-летняя женщина не справилась с управлением, и машина вылетела в кювет.

В аварии погибли две девочки четырех и семи лет. Женщину экстренно госпитализировали в городскую больницу.

Выяснилось, что ранее ее уже лишали прав на управление транспортным средством.

По факту ДТП проводится проверка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети ДТП Серпухов
06 апреля 2024, 19:10
Владислав Мурашов дал старт посевной кампании в Подмосковье
Источник: пресс-служба Минсельхозпрод МО
Читайте нас в: Google Новости
Сельскохозяйственная выставка — фестиваль прошла в Зарайске. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов, отраслевые специалисты ведомства, а также предприниматели региона.

По словам Мурашова, выставка «Зарайская нива» уже десятый год подряд открывает сезон весенне-полевых работ, а Зарайск является лидером по производству зерновых и масличных культур.

«Ежегодно количество новинок техники, используемой во время посевной кампании, растет. Мы гордимся нашим результатами и надеемся в этом году увеличить объем урожая», - заявил Мурашов.

В рамках фестиваля все желающие смогли посетить выставку сельскохозяйственной техники и достижений фермерства, на которой производители региона рассказали о своей работе.

Владислав Мурашов наградил лучших работников АПК и пожелал им успехов в предстоящей посевной кампании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Сельское хозяйство Зарайск Работа
06 апреля 2024, 16:58
Юных жителей Химок ознакомили с тонкостями работы спасателей МЧС
пресс-служба администрации городского округа Химки
Читайте нас в: Google Новости
В школе «Лидер» городского округа Химки состоялось уникальное мероприятие. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям провели для учащихся обучающее занятие, в ходе которого рассказали о тонкостях работы спасателей и продемонстрировали внутреннее устройство пожарной машины.

Около 100 школьников получили возможность не только узнать о профессии спасателя из первых уст, но и на короткое время примерить на себя эту ответственную роль. Среди присутствующих на мероприятии была и депутат Юлия Мамай, которая подчеркнула значимость подобных встреч для формирования у детей осознанного отношения к вопросам безопасности и возможного выбора будущей профессии.

«Возможно, после такой очной встречи, кто-то из детей задумается о своей будущей профессии и в дальнейшем свяжет свою жизнь со спасением людей», - сказала Юлия Мамай.

Депутат Надежда Смирнова также подчеркнула важность подобных образовательных мероприятий, указав на то, что они способствуют приобретению школьниками практических навыков действий в случае возникновения пожароопасных и экстремальных ситуаций. По ее словам, полученные знания могут существенно снизить риск возникновения пожаров из-за неосторожного обращения с огнем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Химки Школьники
06 апреля 2024, 16:51
Свыше миллиона пассажиров перевезли автобусы и троллейбусы Химок с начала года
пресс-служба администрации городского округа Химки
Читайте нас в: Google Новости
С начала текущего года автобусы и троллейбусы городского округа Химки перевезли более миллиона пассажиров. В Химках функционирует около 100 маршрутов, обеспечивающих доступность и удобство передвижения по городу.

Среди всех маршрутов наибольшей популярностью пользуются автобусный маршрут № 3 и троллейбусный маршрут № 202. С начала года на них проехали более 900 тысяч человек.

«Троллейбусы - относительно молодой транспорт для нашего округа, существует чуть больше 20 лет в нашем муниципалитете и никогда не теряет свою актуальность среди жителей», - рассказал депутат Химок Александр Васильев.

В наземном транспорте Подмосковья реализована система безналичной оплаты проезда. Пассажиры могут использовать социальные, банковские и транспортные карты «Стрелка» и «Тройка», прикладывая их к валидаторам для оплаты.

Напомним, что оплата наличными или переводом водителю не предусмотрена и квалифицируется как безбилетный проезд, за который предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Автобусы
06 апреля 2024, 16:45
Спортсмен из Химок стал чемпионом России по парагребле
пресс-служба администрации городского округа Химки
Читайте нас в: Google Новости
В рамках Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ, прошедших в Краснодаре, Егор Фирсов из городского округа Химки завоевал золотую медаль, став чемпионом страны среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили в рамках Кубка России по данному виду спорта.

Егор Фирсов, воспитанник физкультурно-спортивного клуба «Благо», не только подтвердил свой чемпионский титул прошлого года, но и повторил успех, одержав победу на дистанции 200 метров в своем классе.

«Спортивный клуб „Благо“ существует в Химках уже около 20 лет. Его воспитанники неоднократно отстаивали честь округа на Всероссийских и областных соревнованиях», - отметил депутат городского округа Химки Владимир Суслов.

На соревнованиях собрались более 25 параспортсменов из 13 регионов России. Участники соревновались в десяти видах программы как в мужской, так и женской категориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки

Новости по теме