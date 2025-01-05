05 января 2025, 14:03

Движение транспорта ограничат в Коломне на время рождественских богослужений

Unsplash
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В историческом центре города в Коломне временно ограничат движение и стоянку транспорта за исключением специального. В ночное время с 22:00 6 января до 3:00 7 января, а также утром 7 января с 7:00 до 12:00.

Под ограничения попадут улицы Лажечникова на участке от пересечения с улицей Казакова до пересечения с улицей Лазарева, Исаева, Казакова, Кремлевской, Дмитрия Донского и Святителя Филарета. Объезд данных участков будет организован по соседним улицам и дорогам.

Водителей личного транспорта просят заранее планировать маршруты объезда. Также напоминается, что автомобили, припаркованные с нарушением правил дорожного движения или постановления о временных ограничениях, будут эвакуированы.

Праздники Коломна ГИБДД Дороги
05 января 2025, 14:11
Контроль за качеством подачи питьевой воды жителям усилили в Коломне
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В период новогодних праздников в городском округе Коломна особое внимание уделяется стабильной работе систем жизнеобеспечения. Глава округа Александр Гречищев совместно с профильным заместителем Дмитрием Ходасевичем провели инспекцию водозаборных узлов, которые обеспечивают подачу чистой воды в дома жителей.

В ходе проверки они пообщались с дежурными сотрудниками, оценили состояние оборудования, проверили наличие резервных насосов и осмотрели дизельные генераторы, которые обеспечивают бесперебойную работу ВЗУ в случае отключения электроэнергии.

На сегодняшний день более 10 водозаборных узлов работают для обеспечения коломенцев чистой водой. Александр Гречищев подчеркнул важность труда сотрудников МУП «Тепло Коломны», которые круглосуточно следят за качеством воды.

«Машинисты насосных установок каждый час проводят отбор проб и анализируют их, что позволяет поддерживать надежность и стабильность подачи воды», - отметил глава округа.

Практически на каждом водозаборном узле установлено современное оборудование для водоочистки. В зависимости от качества воды применяются технологии хлорирования или ультрафиолетовой очистки.

Самым крупным ВЗУ остается объект в Малом Колычеве, который ежедневно перерабатывает около 15 тысяч кубических метров воды. Самым малым по производительности является водозаборный узел на улице Леваневского - его суточная мощность составляет около 400 кубических метров.

Такая тщательная подготовка и контроль со стороны администрации округа позволяют жителям Коломны быть уверенными в стабильной работе коммунальных служб даже в праздничные дни.

Праздники Коломна ЖКХ
05 января 2025, 14:03
Акция по утилизации елок пройдет в Подмосковье с 15 января по 10 февраля
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Акция «Сдай на переработку и елки, и иголки!» пройдет в Подмосковье с 15 января по 10 февраля. Для удобства жителей на интерактивной карте указаны адреса ближайших пунктов приема елок.

Все собранные деревья отправят на переработку, где специализированные машины для дробления превратят их в щепу. В среднем одно устройство может измельчать от 1,2 тысячи до 1,8 тысячи елей за восемь часов.

Полученная щепа найдет применение в различных сферах. Ее будут использовать для благоустройства парков и природных территорий в качестве отсыпки троп, а также в сельском хозяйстве для защиты почвы от пересыхания и сорняков.

Кроме того, она найдет применение в городском хозяйстве для отсыпки клумб и создания вольеров для животных в зоопарках.

Переработка Экология
05 января 2025, 13:39
Чемпионат округа по специальному хоккею «Турнир героев» прошел в Подольске
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В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске состоялся первый открытый чемпионат округа по специальному хоккею «Турнир героев», в котором приняли участие юные хоккеисты из Подольска, Ростова-на-Дону, Пензы и Москвы. За два дня соревнований 60 ребят в возрасте от семи до 14 лет провели шесть матчей, забив в общей сложности 74 шайбы.

В турнире участвовали четыре команды: подольский «Чёрный юмор», ростовский «Легион», пензенский «Пегас» и «Сборная московского региона». Игры проходили по круговой системе, что позволило каждому коллективу встретиться с соперниками на льду. Несмотря на наличие счета в матчах, победителей и проигравших в этом турнире не было.

«Цель турнира состоит прежде всего в социализации и адаптации детей с особенностями развития. Здесь важны не столько результаты, сколько радость от игры, командное взаимодействие и новые впечатления», - отметила руководитель подольской команды «Черный юмор» Мария Матвеева.

Все участники соревнований получили памятные призы, медали и дипломы. Организаторы подчеркнули, что планируют сделать «Турнир героев» ежегодным событием, чтобы дать возможность еще большему числу детей проявить себя на льду.

Подольск Дети Хоккей
05 января 2025, 13:21
Контроль за работой источников теплоснабжения усилили в Подольске
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Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в период новогодних праздников ежедневно проводит мониторинг работы источников теплоснабжения города. Специалисты коммунальных служб держат на постоянном контроле ситуацию с теплоносителями, своевременно передавая необходимую информацию в единую информационную систему региона.

На данный момент все котельные Подольска работают без перебоев, обеспечивая стабильное теплоснабжение жилых домов и социальных объектов. Для оперативного устранения возможных неполадок в округе дежурят аварийные бригады, оснащенные всем необходимым оборудованием.

«Проверили котельную КСПЗ. Все функционирует в штатном режиме, в том числе два зимних котла. Еще один находится в горячем резерве на случай внештатной ситуации. Датчики температуры и давления ежечасно обновляют информацию о параметрах теплоносителя и передают данные в систему», - сообщил Григорий Артамонов.

Напомним, что жители Подольска могут обратиться за помощью или оставить заявку по телефонам единой горячей линии и диспетчерской службы: 7 495 663-99-99, 7 (4967) 55-57-98.

Власти округа продолжают следить за ситуацией, чтобы обеспечить комфорт и безопасность горожан в праздничные дни.

Подольск Отопление

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