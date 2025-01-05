Движение транспорта ограничат в Коломне на время рождественских богослужений

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В период новогодних праздников в городском округе Коломна особое внимание уделяется стабильной работе систем жизнеобеспечения. Глава округа Александр Гречищев совместно с профильным заместителем Дмитрием Ходасевичем провели инспекцию водозаборных узлов, которые обеспечивают подачу чистой воды в дома жителей.

В ходе проверки они пообщались с дежурными сотрудниками, оценили состояние оборудования, проверили наличие резервных насосов и осмотрели дизельные генераторы, которые обеспечивают бесперебойную работу ВЗУ в случае отключения электроэнергии.

На сегодняшний день более 10 водозаборных узлов работают для обеспечения коломенцев чистой водой. Александр Гречищев подчеркнул важность труда сотрудников МУП «Тепло Коломны», которые круглосуточно следят за качеством воды.

«Машинисты насосных установок каждый час проводят отбор проб и анализируют их, что позволяет поддерживать надежность и стабильность подачи воды», - отметил глава округа.

Практически на каждом водозаборном узле установлено современное оборудование для водоочистки. В зависимости от качества воды применяются технологии хлорирования или ультрафиолетовой очистки.

Самым крупным ВЗУ остается объект в Малом Колычеве, который ежедневно перерабатывает около 15 тысяч кубических метров воды. Самым малым по производительности является водозаборный узел на улице Леваневского - его суточная мощность составляет около 400 кубических метров.

Такая тщательная подготовка и контроль со стороны администрации округа позволяют жителям Коломны быть уверенными в стабильной работе коммунальных служб даже в праздничные дни.