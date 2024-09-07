Движение транспорта на время яблочно-книжного фестиваля ограничат в Коломне

С 8:00 до 22:00 движение и парковка транспортных средств будут ограничены на улицах Яна Грунта от Красногвардейской до Левшина и Зайцева от Левшина до Красногвардейской.

Для удобства жителей домов, расположенных на улицах Исаева, Лазарева, Казакова, Кремлевской и Дмитрия Донского, будет организован проезд через улицу Лажечникова в часы действия ограничений.

Фестиваль обещает стать ярким событием для всех гостей. В программе запланировано 60 литературных, театральных и музыкальных мероприятий.

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