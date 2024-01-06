06 января 2024, 01:18

Движение транспорта на участке дороги по путепроводу в Химках перекрыли для ремонта

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Жителей городского округа Химки предупредили о проведении ремонтных работ на одном из участков автомобильной дороги по путепроводу через Октябрьскую железную дорогу с 5 по 7 января. Об этом городская администрация сообщила в своем Telegram-канале.

Движение автотранспорта временно ограничат на участке дороги в створе улиц Юбилейный проезд - 1-й Железнодорожный тупик (улица Железнодорожная) в микрорайоне Сходня. При этом предложили два пути объезда.

«Путепровод через Октябрьскую железную дорогу в створе улиц Шоссейная - Мцыри микрорайон Фирсановка. Путепровод через Октябрьскую железную дорогу Ленинградского шоссе (24 километр) в районе ТЦ Мега-Химки», - уточнила администрация.

На это время также скорректируют автобусные маршруты № 7, № 25 и № 873.

Ранее сообщили о восстановлении отопления в «ледяном» доме № 86 , расположенном на Юбилейном проспекте в Химках. Там более сотни квартир остались без тепла после прорыва батарей в подъезде. Сотрудники управляющей компании занимались проведением всех необходимых работ.

Химки Дороги
05 января 2024, 21:37
Проблемы с отоплением решили на улицах Жирохова и Чехова в Лобне
Пресс-служба главы г.о. Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Проблемы с отоплением домов на улицах Жирохова и Чехова удалось решить в Лобне. Об этом рассказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко. Все проблемы жителей находятся на контроле специалистов.

Ранее местные жители сообщили о пониженных параметрах отопления и других проблемах, связанных со сложными погодными условиями. После этого Игорь Демешко собрал экстренный штаб, в состав которого вошла заместитель глава Лобни по ЖКХ Анна Николаевна.

«На данный момент отопление восстановлено в доме № 2 по улице Жирохова. Там накануне произошел скачок напряжения в котельной, в результате которого сгорели два насоса», - сообщил Игорь Демешко.

Кроме того, на улице Чехова, дом № 4 из-за скачка электроэнергии фиксировались перебои с подачей отопления и горячей воды. В котельной ЦТП-13 встали насосы.

«На данный момент система перезапущена. Специалисты завершают работы по развоздушиванию. В кратчайшее время во всех квартирах станет тепло», - добавил Игорь Демешко.

Сообщить о проблеме можно по номеру телефона ЕДДС: 8-495-577-12-43. Все обращения находятся на контроле у специалистов аварийных бригад.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье могут возбудить ряд административных дел из-за нарушений с подачей тепла и света.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Лобня Отопление
05 января 2024, 21:10
Врачи Долгопрудного спасли мужчину с застрявшей костью в горле
Пресс-служба главы г.о. Долгопрудный
Читайте нас в: Google Новости
Медицинские специалисты Долгопрудного в очередной раз доказали свой профессионализм. На этот раз они помогли мужчине, который подавился рыбной костью, но не придал значения появившимся неприятным ощущениям.

44-летний сибиряк, гостивший в Подмосковье, обратился к медикам на четвертый день после празднования Нового года. После приемного отделения пациента осмотрел дежурный терапевт и отоларинголог, которые передали больного хирургам-эндоскопистам.

Хирург, сотрудник эндоскопического отделения Долгопрудненской больницы Андрей Захаров рассказал, что при помощи видеоэндоскопа и другого медицинского оборудования кость удалось достать из области правой язычно-надгортанной складки.

Сложность заключалась в том, что кость могла провалиться дальше и попасть в дыхательные пути. Для динамического наблюдения пациента госпитализировали в хирургическое отделение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Долгопрудный
05 января 2024, 19:57
Отопление в дом № 86 на Юбилейном проспекте в Химках вернут вечером 5 января
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Отопление в «ледяном» доме № 86, расположенном на Юбилейном проспекте в Химках, восстановят до 23:00. Сейчас сотрудники управляющей компании проводят все необходимые работы.

Жители более 100 квартир дома остались без отопления в период аномально низких температур. Этой ночью в подъезде прорвало батареи. В этом году дому исполнится 50 лет. Проблемы в нем начались в 2021 году.

«Этой ночью у нас прорвало батареи. Целые остались на 13-м и 14-м этажах. Полностью отопления не стало за неделю до Нового года», - отметил старший по дому Анатолий Дидковский.

Коммунальные службы Химок планируют завершить восстановительные работы до 23:00 5 января. Аварийная бригада ТСК «Мосэнерго» регулирует параметры на центральном тепловом пункте.

В Химках работает горячая линия по вопросам теплоснабжения по номеру: 7 (495) 793-01-01.

Ранее стало известно, что административные дела могут возбудить в Подмосковье из-за перебоев с подачей света и тепла.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Отопление
05 января 2024, 19:46
Поэтапный запуск тепла начали в квартиры Подольска
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Подольске запустили котел на котельной «КСПЗ». Подачу тепла начали в ЦТП, в квартиры его пустят поэтапно, сообщил в Telegram-канале глава городского округа Григорий Артамонов.

«Параллельно продолжаем оказывать всю необходимую помощь жителям, оставшимся без отопления», - подчеркнул он.

Артамонов пояснил, что в ближайшее время начнут выдавать обогреватели и пледы тем, кто нуждается в этом в первую очередь. Заявку на получение вещей он рекомендовал оставлять управляющей компании. Для этого необходимо позвонить по номеру 8-965-112-20-77.

По нему же сотрудники УК будут принимать обращения по вопросу обследования батарей в квартирах.

«На данный момент уже начала работу полевая кухня на Октябрьской площади. Всех жителей ждут, чтобы накормить горячей кашей и напоить чаем», - обратил внимание глава Подольска.

В ликвидации последствий отключения подачи тепла задействовали все экстренные службы. Не прекращал работу и оперштаб. Артамонов подчеркнул, что будет держать жителей в курсе всех изменений.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Коммунальные аварии

Новости по теме