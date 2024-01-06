Движение транспорта на участке дороги по путепроводу в Химках перекрыли для ремонта

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Движение автотранспорта временно ограничат на участке дороги в створе улиц Юбилейный проезд - 1-й Железнодорожный тупик (улица Железнодорожная) в микрорайоне Сходня. При этом предложили два пути объезда.

«Путепровод через Октябрьскую железную дорогу в створе улиц Шоссейная - Мцыри микрорайон Фирсановка. Путепровод через Октябрьскую железную дорогу Ленинградского шоссе (24 километр) в районе ТЦ Мега-Химки», - уточнила администрация.

На это время также скорректируют автобусные маршруты № 7, № 25 и № 873.

Ранее сообщили о восстановлении отопления в «ледяном» доме № 86 , расположенном на Юбилейном проспекте в Химках. Там более сотни квартир остались без тепла после прорыва батарей в подъезде. Сотрудники управляющей компании занимались проведением всех необходимых работ.