Движение по трассе М-12 до Казани откроют в декабре
В сентябре состоялось открытие нового участка трассы М-12 от Москвы до Арзамаса. В региональном Минтрансе сообщили, что строительство скоростной дороги продолжается, и уже в декабре автомобилисты смогут добраться по трассе до Казани.
С 9 сентября по 1 октября на участке от Москвы до Арзамаса зафиксировали более миллиона проездов. Самым интенсивным днем оказалось 1 октября - 63, 8 тысячи проездов.
Отмечается, что строительство участка от Москвы до Арзамаса завершили с опережением на десять месяцев. С открытием участка время в пути удалось сократить вдвое.
В перспективе эта дорога станет частью транспортного маршрута «Россия» длиной 12 тысяч километров от Санкт-Петербурга до Владивостока.
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