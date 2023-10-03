Движение по трассе М-12 до Казани откроют в декабре

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С 9 сентября по 1 октября на участке от Москвы до Арзамаса зафиксировали более миллиона проездов. Самым интенсивным днем оказалось 1 октября - 63, 8 тысячи проездов.

Отмечается, что строительство участка от Москвы до Арзамаса завершили с опережением на десять месяцев. С открытием участка время в пути удалось сократить вдвое.

В перспективе эта дорога станет частью транспортного маршрута «Россия» длиной 12 тысяч километров от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».