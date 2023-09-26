Движение по развязке с Дмитровским шоссе в Лобне откроют в октябре
Дорожники приступили к укладке верхнего слоя покрытия на развязке с Дмитровским шоссе в Лобне. На данный момент строительная готовность объекта составляет 95%. В региональном Минтрансе уточнили, что движение по развязке откроют уже в октябре.
«После завершения устройства верхнего слоя покрытия строители приступят к установке барьерного и перильного ограждений, а также нанесению разметки и установке дорожных знаков», - добавили в ведомстве.
Общая протяженность транспортного объекта превышает два километра. На развязке предусмотрено пять съездов. Новый объект обеспечит прямой выезд на Северный обход с Дмитровского шоссе и с Северного обхода на Дмитровское шоссе в сторону области. Отмечается, что это позволит водителям дополнительно сэкономить до 15 минут.
Параллельно в составе Северного обхода Лобни в районе Рогачевского шоссе продолжается строительство направленного съезда в сторону аэропорта Шереметьево. Работы планируют завершить в 2024 году.
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