Движение по развязке с Дмитровским шоссе в Лобне откроют в октябре

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«После завершения устройства верхнего слоя покрытия строители приступят к установке барьерного и перильного ограждений, а также нанесению разметки и установке дорожных знаков», - добавили в ведомстве.

Общая протяженность транспортного объекта превышает два километра. На развязке предусмотрено пять съездов. Новый объект обеспечит прямой выезд на Северный обход с Дмитровского шоссе и с Северного обхода на Дмитровское шоссе в сторону области. Отмечается, что это позволит водителям дополнительно сэкономить до 15 минут.

Параллельно в составе Северного обхода Лобни в районе Рогачевского шоссе продолжается строительство направленного съезда в сторону аэропорта Шереметьево. Работы планируют завершить в 2024 году.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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