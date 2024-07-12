Движение по путепроводу в Апрелевке откроют в 2025 году

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, рабочие устанавливают подпорные стены № 1 и № 2 со стороны улицы Самохина, а также подготавливают площадку для стен № 3 и № 4 со стороны Апрелевской улицы.

«Вблизи железной дороги возводятся опоры путепровода № 4 и № 5, ведется переустройство инженерных коммуникаций. Затем строители приступят к стапельной сборке для последующего монтажа локальных блоков между опорами № 3-6. Общая масса металлоконструкций составит 620 тонн», - пояснили в ведомстве.

В Министерстве добавили, что новый путепровод соединит две части Апрелевки, что обеспечит бесперебойный и безопасный проезд через железнодорожные пути в зоне МЦД-4.

Проект позволит улучшить транспортную доступность территорий Новомосковского административного округа и юго-западной части Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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