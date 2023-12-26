Движение по путепроводу открыли на Федотовской улице в Воскресенске

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В Минтрансе Подмосковья напомнили, что работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Рабочие полностью заменили мостовое полотно, включая гидроизоляцию и асфальт, построили тротуары, установили новые опоры вместо старых, уложили дорожное полотно на подходах. Вторая очередь капремонта начнется в апреле 2024 года.

Путепровод через железнодорожные пути связывает центр Воскресенска с микрорайонами и небольшими населенными пунктами. Ежедневно здесь проезжают около 30 тысяч машин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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