Движение по новой дороге к детскому госпиталю имени Рошаля открыли в Красногорске

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На новой дороге уложили асфальт, движение здесь уже открыли по основному ходу. Завершено обустройство парковок и заезда непосредственно к медицинскому центру.

Сейчас продолжается установка бордюрного камня, ведется благоустройство. В ближайшее время строители нанесут разметку на дороге и парковках. До конца 2024 года здесь установят накопительные резервуары локальных очистных сооружений, завершат переустройство инженерных коммуникаций.

Новый двухполосный подъезд длиной 0,4 километра построили в составе существующей автодороги, соединяющей улицу Речную и московский район Митино.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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