Движение по новому надземному переходу открыли в Красногорске
В Красногорске открыли движение по новому надземному пешеходному переходу на пересечении Речной улицы и Волоколамского шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
«Строительство нового надземного перехода длиной более 166 метров позволило ликвидировать наземный переход и в перспективе увеличить пропускную способность на одном из загруженных участков Волоколамского шоссе», - заявил зампред правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Переход через оживленную трассу стал безопаснее для 45 тысяч местных жителей. Остекление перехода выполнили из ударопрочного материала, его оборудовали лестницами и пролетами. До конца второго квартала следующего года в переходе установят лифты для маломобильных граждан, а прилегающую территорию благоустроят.
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