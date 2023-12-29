Движение по новому надземному переходу открыли в Красногорске

Проект по установке экопунктов проводят в Московской области уже три года. За это время в 43 округах установили 665 аппаратов. Их размещают в таких локациях, как: школы и образовательные учреждения, физкультурно-оздоровительные комплексы, МФЦ, парки и другие общественные пространства.

В 2023 году в Московской области собрали более 13 миллионов единиц тары, что эквивалентно почти 400 тысячам килограммов. Это на 25% больше, чем годом ранее.

За все время работы экопунктов в Подмосковье собрали почти 837 килограммов вторсырья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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