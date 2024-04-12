12 апреля 2024, 14:14

Движение по кольцевой развязке на Пятницком шоссе в Химках откроют до конца года

Минтранс Подмосковья
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Строительство кольцевой развязки на Пятницком шоссе продолжается в Химках. На данный момент рабочие завершили устройство насыпи земляного полотна на 60%, продолжается обустройство ливневой канализации и локальных очистных сооружений

Выезд из деревни Юрлово соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублером. Это позволит улучшить транспортную доступность прилегающих к Пятницкому шоссе жилых районов и обеспечить проезд в сторону Москвы без пробок.

В региональном Минтрансе уточнили, что открыть движение по основному ходу автодороги планируется в конце 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

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Строительство Дороги
12 апреля 2024, 15:06
Жителям Подмосковья напомнили сроки весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь
Фото: Анна Евсеева
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Долгожданный сезон весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь начинается у охотников. Уже завтра в южной части Подмосковья стартует сезон охоты на вальдшнепов, тетеревов, глухарей, гусей и уток из укрытия. Он продлится по 22 апреля.

В северной части региона сезон охоты на те же виды дичи пройдет с 20 по 29 апреля в соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Согласно информации, предоставленной министром экологии и природопользования Московской области Тихоном Фирсовым, охотникам разрешено добывать не более пяти гусей, пяти селезней кряквы и пяти селезней других видов уток в течение одного дня.

Ограничение также распространяется на трех вальдшнепов в день. Что касается глухарей и тетеревов, они могут быть добыты лишь в одном экземпляре за весь период охоты. Важно отметить, что охота из укрытия с использованием живой подсадной утки разрешена на всей территории области с 20 марта по 10 мая.

В этом году около 20 тысяч охотников-любителей уже получили разрешения на охоту в Московской области.

Документы на охоту в закрепленных охотугодьях оформляются в охотничьих хозяйствах. Разрешение на охоту в общедоступных угодьях городских округов: Солнечногорск, Шатура и Щелково, можно получить на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков.

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Правила
12 апреля 2024, 15:06
Росгвардейцы помогли потушить загоревшийся автомобиль в Люберцах
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области пришли на помощь владельцу автомобиля. Они помогли потушить внезапно загоревшееся транспортное средство.

Утром, при выходе на маршрут патрулирования, сотрудники двух экипажей группы задержания заметили густой дым, идущий от капота припаркованной газели. Водитель не сумел справиться с чрезвычайной ситуацией самостоятельно, а огонь быстро распространялся. Правоохранители сразу же оказали помощь мужчине и передали информацию в экстренные службы.

Прапорщики полиции Геннадий Каледин и Дмитрий Коряжкин достали огнетушитель из служебного автомобиля и предприняли все необходимые меры для тушения пожара, в то время как прапорщик полиции Роман Горбачев и сержант Залимхан Чулаев организовали блокировку дороги для обеспечения безопасности других участников движения.

Пожарные, прибывшие на место, быстро потушили огонь. Благодаря своевременным и слаженным действиям сотрудников Росгвардии никто не пострадал.

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Люберцы Пожары Росгвардия
12 апреля 2024, 15:02
Неделя здоровья прошла в колледже «Подмосковье»
Министерство образования МО
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Спортивные мероприятия, флешмобы и конкурсы прошли в колледже «Подмосковье» на неделе здоровья. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Студенты и педагоги с удовольствием участвовали в утренней музыкальной зарядке, получая заряд бодрости на весь день. Активисты «Движения Первых» проводили на переменах подвижные игры, танцевальные флешмобы, викторины, а также организовали конкурс рисунков о ЗОЖ.

Одним из главных событий недели стал турнир по волейболу между командами всех структурных подразделений колледжа. Первое место заняла команда структурного подразделения № 7, второе - команда структурного подразделения № 1, а третье - команда структурного подразделения № 8.

На прошлой неделе дети из Белгородской области встретились с космонавтом Юрием Усачевым в Королеве. Ребята приехали в Подмосковье на отдых в конце марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Воробьев. Гостей поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.

Студенты Образование
12 апреля 2024, 15:01
Субботник пройдет у пруда вблизи стадиона «Москвич» в Лобне 13 апреля
Unsplash
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова анонсировала проведение очередного муниципального субботника, который состоится в ближайшую субботу. Главной площадкой для уборки станет территория вокруг пруда у стадиона «Москвич».

Субботники также пройдут у Ледового дворца, на Батарейной улице и в районе улицы Борисова. В уборке примут участие не только жители города, но и сотрудники администрации, депутаты и работники коммунальных служб.

Чтобы обеспечить всех желающих необходимым инвентарем, управляющие компании готовы выдать его по адресам: улицы Циолковского, 7, 7а, 9, 9а; Авиационная, 8, 10, 12; Маяковского, 1, 4; Чайковского, 14, 16, 18, 20; Деповская, 17, 13, 15; Московская, 9; Научный городок, 2, 4, 5, 6, 8; Калинина, 2, 4, 6, 8, 10; Текстильная, 1 и Окружная, 11, кор. 1, 2, 3, 4).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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Благоустройство Лобня Субботник

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