Движение общественного транспорта Подмосковья изменится в День России

Как пояснили в Минтрансе Подмосковья, всего на маршруты выйдут семь тысяч автобусов.

Также изменения внесут и в расписание движения пригородных поездов - электрички будут ходить по субботнему графику.

Кроме того, 11 и 12 июня ряд поездов Черусти - Вековка - Черусти будут 11-вагонными. Поезд МТППК также проследует по графику выходного дня.

В ведомстве призвали жителей Подмосковья заранее планировать свои поездки с учетом изменений. С актуальным расписанием общественного можно ознакомиться на автовокзалах и автостанциях, на остановочных пунктах и на официальных сайтах ЦППК, МЖД и МТППК.

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