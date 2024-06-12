Движение на съездах развязки ЦКАД И М-4 «Дон» перекроют 13 июня

В День России на форуме «Путешествуй!» на ВДНХ открылся мультимедийный стенд Московской области. Его посетил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Московская область - один из лидеров национального туристического рейтинга. В 2023 году регион посетили более 23 миллионов человек. Многих путешественников привлекает культурно-развлекательная программа. В 2024 году уже состоялись традиционные проекты «Мелиховская весна», «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ», проходят концерты и представления в рамках фестивалей «Город танцует в парках» и «Мотофристайл». Впереди - фестиваль Чайковского в Клину, «Джазовые сезоны» в музее-заповеднике «Горки Ленинские», «Достоевский» в Зарайске, «Учитель и ученики» в Ногинске.

Запуск программы «Лето в Подмосковье» уже стало традицией. Помимо музыкальных, литературных и театральных событий, туристов ждут комфортные места отдыха: отели, глэмпинги, пляжи, парки.

«На нашем стенде в рамках форума „Путешествуй!“ мы показываем весь туристический потенциал Московской области: что можно посетить, куда поехать. Все эти объекты также представлены на главном туристическом портале Подмосковья», - рассказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.

В центре экспозиции - медиакуб, презентующий туристические маршруты и места для досуга на лето в формате 3D. Рядом расставлены шезлонги, плетеная мебель и сапборды, создающие атмосферу уюта и пляжного отдыха.

«Нам есть чем похвастаться - каждый год туристический поток в Подмосковье растет и сейчас уже достигает свыше 20 миллионов человек в год. И каждый турист для нас очень важен», - подчеркнул первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

Он выразил Чернышенко благодарность за поддержку, которую федеральное правительство оказывает Московской области. Бронштейн напомнил, что в регионе действует большая программа субсидирования по развитию глэмпингов. Это означает, что Подмосковье привлекает еще больше туристов.

На протяжении всей работы форума на стенде будут представлены экскурсионные программы от муниципалитетов Московской области. К примеру, в День России посетителям рассказали про Коломну, среди них разыграли экскурсии и сувениры с помощью трамвайных билетиков.

«Мы сегодня вспомнили, как считается счастливый билет. Потому что у нас в городе трамвая нет, а в Коломне он еще ходит. Было очень интересно принять участие во всех активностях», - поделилась посетительница Елена из Фрязина.

Четвертый российский туристический форум «Путешествуй!» проходит на ВДНХ с 12 по 16 июня в рамках выставки-форума «Россия». Организаторы подготовили насыщенную деловую и развлекательную программы.

А на стенде Подмосковья в 75-м павильоне ВДНХ к Дню России устроили тематические мастер-классы и викторины.

Кроме того, на сайте выставки идет голосование за лучший стенд. Поддержать свой регион можно, зарегистрировавшись на портале , выбрав на карте, например, Московскую область , отметив галочками номинации и нажав «Проголосовать».