Движение на двух переездах в Новосидорихе и Лобне временно ограничат с 29 ноября

Переезд в Новосидорихе перекроют 29 ноября с 08:00 до 16:00, а в Лобне движение на переезде будет осуществляться в реверсивном режиме по одной полосе с 29 ноября по 2 декабря в период с 00:00 часов до 6:00.

Водителей просят с пониманием отнестись к изменениям и заранее планировать поездки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».