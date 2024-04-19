19 апреля 2024, 15:54

Движение на дороге Маришкино — Виноградово откроют 20 апреля

Медиасток.рф
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Автомобильное движение на автодороге Маришкино-Виноградово в Воскресенске вновь откроют утром 20 апреля. Ранее дорогу перекрывали из-за наводнения.

Рабочие очистили дорожное покрытие от мусора и веток, обеспечив безопасность передвижения транспорта. Также проводится постоянный мониторинг уровня воды в реках с помощью ультразвуковых датчиков и системы видеонаблюдения «Безопасный регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Воскресенск
19 апреля 2024, 16:15
Кровли 27 домов отремонтируют в Воскресенске до конца года
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В Воскресенске специалисты подрядной организации приведут в порядок кровли 27 многоквартирных домов. В доме № 8 по улице Мичурина строители уже приступили к работам.

Сейчас выполняется полный демонтаж старой крыши и устанавливается новая стропильная система. Все деревянные конструкции покрываются огнебиозащитным раствором. По мере завершения работ на крыше установят снегозадерживающие элементы, ограждения и наружный водосток.

За соблюдением качества выполнения работ следят эксперты «Управление технического надзора капитального ремонта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Воскресенск Ремонтные работы
19 апреля 2024, 15:54
Подмосковье победило на всероссийской олимпиаде по русскому языку
Министерство образования МО
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Подмосковные школьники победили в заключительном этапе всероссийской олимпиады по русскому языку. Первые места завоевали три ученика из Истры, Химок и Балашихи.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, всего получили дипломы 15 школьников. Призовые места достались ребятам из Королева, Солнечногорска, Дубны, Подольска, Долгопрудного, Мытищ, Электростали, а также Дмитровского и Жуковского городских округов.

Победители получат по 500 тысяч рублей, призеры - 300, а остальные участники - по 100 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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Русский язык Химки Школьники Балашиха
19 апреля 2024, 15:53
Презентация книги Елены Забавновой прошла в Воскресенске
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В рабочем поселке Хорлово состоялось мероприятие, посвященное выходу книги «Старейшая школа Воскресенского района» под авторством Елены Забавновой. Презентация прошла в местном доме культуры.

Авторская работа освещает исторический путь самой старейшей школы района, затрагивая ее ключевые моменты развития, успехи и знаменитых выпускников. В издании использованы редкие архивные документы, личные воспоминания учителей и учащихся, а также фотографии.

Елена Георгиевна Забавнова с большим вниманием и уважением относится к истории не только учебного заведения, но и всего региона. С этим учреждением связана большая часть трудовой биографии автора. В ходе презентации она рассказала о работе над книгой и ответила на вопросы читателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий Московской области, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Книги Воскресенск
19 апреля 2024, 15:52
Тендер на ямочный ремонт дорог объявили в Серпухове
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс на ямочный ремонт дорог объявили в Серпухове. Работы проведут за счет средств бюджета городского округа.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит ликвидировать ямы на дорогах городского округа Серпухов. Заявки на участие в электронном аукционе можно подать до 6 мая.

Заказчиком работ выступает муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального заказа администрации городского округа Серпухов Московской области».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Дороги конкурсы

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