Движение машин на ж/д переездах Кривандино и Авсюнино ограничат 17 ноября

В региональном Минтрансе уточнили, что ж/д переезд на станции Кривандино будет закрыт с 04:00 до 19:00, а в Авсюнино движение автомобилей на переезде будет осуществляться по одной полосе с 08:00 до 09:00 и с 13:00 до 16:00.

Водителей просят с пониманием отнестись к корректировкам и заранее планировать маршрут.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».