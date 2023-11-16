16 ноября 2023, 16:38

Движение машин на ж/д переездах Кривандино и Авсюнино ограничат 17 ноября

"Московская железная дорога"
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Движение автомобилей на двух переездах ограничат в Подмосковье 17 ноября. Речь идет о станциях Кривандино и Авсюнино. Ограничения вызваны проведением ремонтно-путевых работ.

В региональном Минтрансе уточнили, что ж/д переезд на станции Кривандино будет закрыт с 04:00 до 19:00, а в Авсюнино движение автомобилей на переезде будет осуществляться по одной полосе с 08:00 до 09:00 и с 13:00 до 16:00.

Водителей просят с пониманием отнестись к корректировкам и заранее планировать маршрут.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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Дороги
16 ноября 2023, 17:09
Команда ГУСТ провела свыше 700 профилактических мероприятий в Подмосковье в октябре
ГУСТ
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Инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья провели свыше 700 профилактических мероприятий в октябре. Это консультации и предостережения для коммунальных служб.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, в октябре сотрудники ГУСТ провели 538 консультаций и выписали 185 предостережений о недопущении правонарушений.

«Больше всех консультаций прошло с юридическими лицами Мытищ - 33, а предостережений выписано в Талдомском - 29. Отмечу, что для ГУСТ первостепенны превентивные меры: мы не ставим перед собой задачу оштрафовать или приостановить деятельность, важно научиться совместно работать, чтобы пространства оставались чистыми и ухоженными», - сказала она.

Светлана Аипова добавила, что предприниматели могут пройти самостоятельно обследование и оставить заявку на профилактический визит онлайн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Благоустройство
16 ноября 2023, 16:57
Новую молочную ферму построят в Клину в 2024 году
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Инвестиционный проект по созданию молочно-товарной фермы полного цикла поголовьем в шесть тысяч коров построят в Клину. Предприятие оснастят собственной сырьевой базой по производству кормов и воспроизводству стада.

«За последние два года в регионе под масштабные инвестпроекты уже передали землю без торгов для создания трех животноводческих комплексов общей площадью 6,6 тысячи гектара», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

На реализацию проекта направят 11 миллиардов рублей. Помимо этого, новое предприятие позволит создать 850 рабочих мест в округе. Первую очередь производства запустят в 2024 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о заслугах Московской области в сельском хозяйстве. Он подчеркнул, что в регионе продолжат наращивать темпы развития данной отрасли.

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Сельское хозяйство
16 ноября 2023, 16:53
Компания «Петромакс» в Лобне наладила переработку 200 тысяч тонн отходов в год
Мин ЖКХ
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Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский и глава Лобни Игорь Демешко посетили компанию по переработке отходов «Петромакс». Предприятие наладило переработку 200 тысяч тонн мусора в год, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

«Компания занимается переработкой электролома, пластика, вырабатывает достаточно большое количество вторичного сырья», - заявил Велиховский.

В Подмосковье работают 11 современных КПО, закрыты все 39 полигонов ТКО старого формата. На территории региона ежегодно образуется 7,5 миллиона тонн отходов.

«На сегодняшний день мы с уверенностью можем сказать, что тот стандарт, который разработан Московской областью: 20/30/50, где 20% - это отбор вторичного сырья, перерабатываемого на наших КПО, работает успешно», - добавил министр ЖКХ.

Сейчас в компании работают свыше 200 высококвалифицированных специалистов. Средний ежемесячный доход жителя Московской области при сдаче вторичного сырья в экобоксы «Петромакс» составляет 2,3 тысячи рублей.

«До конца года на производстве планируют модернизировать процесс, что позволит нарастить мощность в 1,5 раза, до 300 тысяч тонн. В округе появится еще 30 рабочих мест», - сообщил Демешко.

На данный момент в регионе функционирует 60 площадок «Мегабак» в 55 городских округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Мусор
16 ноября 2023, 16:43
Подмосковье станет участником международной выставки технологий для выращивания картофеля и овощей
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Подмосковные производители примут участие в международной выставке технологий по производству и переработке картофеля и овощей. Она пройдет в «Крокус Экспо» с 24 по 26 ноября.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, в выставке будут участвовать свыше 600 представителей агропромышленного комплекса. Организаторы подготовили 70 деловых мероприятий, 20 из которых посвятят стратегии развития картофелеводства и овощеводства.

По словам главы министерства Владислава Мурашова, такие выставки важны для развития коммуникации между бизнесом, государством и наукой.

«В рамках деловых программ производителям и переработчикам будут продемонстрированы новые технологии и успешные практики, которые применяют повсеместно: от выбора семенного материала до переработки, хранения и сбыта продукции», - отметил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион ежегоно ставит рекорды по урожаю. Это важно для эффективной работы в молочном и мясном животноводстве, сферах селекции и генетики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство

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