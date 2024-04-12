Движение автомобилей на переездах рядом со станциями Ботино и Гжель ограничат с 15 апреля

Организаторы работ сообщают, что с 15 апреля с 9:00 до 18:00 на переезде возле станции Ботино будет действовать однополосное движение, а с 16 апреля с 8:00 до 15:00 дорога будет закрыта для проезда.

При этом с 17 апреля с 9:00 до 14:00 запланированы ремонтно-путевые работы в районе станции Гжель, что повлечет за собой временное закрытие переезда.

Представители Московской железной дороги просят водителей проявить понимание к необходимым мерам, направленным на обеспечение безопасности на дорогах, где они пересекаются с железнодорожными путями. Также их призывают заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

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