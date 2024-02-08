Движение автобусов по маршруту № 43 возобновили в Наро-Фоминске

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, возобновление маршрута позволит жителям Новой Ольховки без проблем добираться до железнодорожной станции в Наро-Фоминске, а также до других важных мест, например, до Ново-Ольховской школы или почты.

Первый рейс отправляется от остановки «ст. Нара (ул. Московская)» в 06:10, а последний рейс от остановки «Почта (Новая Ольховка)» - в 20:48.

На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».