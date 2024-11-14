Двери отремонтировали более чем в тысяче подъездов Подмосковья в октябре

Первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Константин Лапин сообщил, что важнейшая задача на текущий момент — это выполнение поручения губернатора о расселении аварийного жилья в Подмосковье к концу 2027 года. Этот проект охватит около 800 тысяч квадратных метров аварийного жилья, где проживают более 47 тысяч человек.

«Основной вызов, который сейчас стоит перед нами - это выполнение поручения Губернатора о расселении всего аварийного жилого фонда в Московской области до конца 2027 года - это порядка 800 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживает свыше 47 тысяч граждан», - отметил Лапин.

На заседании Мособлдумы в рамках «Часа правительства» Лапин сообщил, что темпы переселения ускоряются: в 2022 году в регионе расселили 60 тысяч квадратных метров, а в текущем году этот показатель уже превысил 100 тысяч квадратных метров.

В 2024 году в Подмосковье завершили строительство домов для переселения 1,3 тысячи семей в Солнечногорске, Богородске, Пушкино, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Можайске, Подольске, Орехово-Зуеве и Клину. Программа продолжается, ведется строительство для переселения еще трех тысяч человек, и к концу года начнется передача ключей. Отмечается, что сроки сдачи некоторых объектов в Шатуре и Сергиевом Посаде задержали из-за подрядчиков, и теперь завершение работ планируется в первом квартале 2025 года.

Лапин также напомнил о мерах поддержки переселенцев, включая введение сертификатов с 1 января 2024 года. Так, за один квадратный метр аварийного жилья выплачивается 130 тысяч рублей, что позволяет улучшить жилищные условия. Для граждан, не выбравших сертификат, запланировано строительство более 30 домов в 22 округах.