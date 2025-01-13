Две выставки открыли в Богородском округе

В выставочных залах Центра состоялось открытие двух выставок художников Богородского округа.

Давняя дружба связывает Ногинское Отделение Союза Художников Подмосковья и Центр культуры. Неоднократно в его стенах проходили выставки Богородских художников. На этот раз на суд зрителя представили сразу две выставки: «Восток - дело тонкое» Светланы Кондратьевой и «Кисти, краски, глина» Анатолия Волебоба.

Светлана Кондратьева очаровала гостей своими восточными работами, а Анатолий Волебоб - картинами русской природы, незатейливыми декоративными скульптурами. Светлана поделилась техникой написания работ и даже провела небольшой мастер-класс, где каждый мог попробовать себя в роли художника.

Авторы выставок с удовольствием отвечали на вопросы гостей. Организаторы порадовали прекрасной концертной программой «Великие романтики». Звучала музыка Чайковского, Шопена, Мендельсона под аккомпанемент фортепиано Татьяны Николаевой-Солдатенковой и скрипки Амины Бариевой. В заключении праздника были вручены благодарности от лица администрации центра культуры и искусства, а художники, в свою очередь, передали в дар выставочному центру по одной из своих картин.