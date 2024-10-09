Две выставки картин открылись в Доме культуры в Лобне

Юные художники, которые обучаются в творческих мастерских «Живопись и графика» и «Разноцветный мир», подготовили для публики картины, написанные на занятиях. Общей темой выставок стала красота осени.

Преподаватели Мария Бэрбиер и Сергей Матыскин считают, что выставка их подопечных получилось яркой и интересной, все рисунки динамичные, а их идеи разнообразны. Работы ребят выполнены в разных техниках, но каждая из них очень креативна.

Экспозиция будет работать до конца октября. С ней можно познакомиться в фойе дома культуры по адресу: Научный городок, 1б.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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