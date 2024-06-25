Две выпускницы гимназии №4 в Одинцове написали ЕГЭ на высший балл

Вопрос газификации СНТ обсудили с жителями в администрации Чехова. С 2024 года это стало возможным благодаря президентской программе «Социальная газификация».

Этой весной президент России расширил программу социальной газификации. Теперь газ бесплатно проведут до отдельных участков на территории садоводческих некоммерческих товариществ. Эту тему обсудили с жителями СНТ и представителями «Мособлгаза» в администрации муниципалитета.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин рассказал, что газификация затронет всех, даже если в домовладении житель не зарегистрирован. Пока газопровод проводят только в СНТ, которые относятся к землям населенного пункта. По данным администрации муниципалитета в Чехове, таких 44, из них 16 уже газифицированы. Остальные планируется включить в план работ «Мособлгаза» на ближайшие годы.

Перед подачей заявки на газификацию СНТ должно состояться общее собрание дачников. На нем фиксируется примерный земельный участок, по которому пройдет газопровод. Пакет документов можно подать как онлайн, так и в офисе «Мособлгаза».

«До 1 июля по поручению губернатора необходимо провести инвентаризацию. Этим занимаются органы местного самоуправления и министерство энергетики. По итогу инвентаризации будет понятно, сколько СНТ в каждом городском округе, и уже тогда будет формироваться план-график», - рассказала начальник сводного аналитического управления «Мособлгаза» Мария Андрюшина.

За прокладку труб до дома, собственники будут платить самостоятельно: это обойдется примерно в 150 тысяч рублей. При этом дом обязательно должен быть по документам жилым. Эти и другие нюансы уточнили на встрече жители и председатели СНТ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Этой весной президент России расширил программу социальной газификации. Теперь газ бесплатно проведут до отдельных участков на территории садоводческих некоммерческих товариществ. Эту тему обсудили с жителями СНТ и представителями «Мособлгаза» в администрации муниципалитета.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин рассказал, что газификация затронет всех, даже если в домовладении житель не зарегистрирован. Пока газопровод проводят только в СНТ, которые относятся к землям населенного пункта. По данным администрации муниципалитета в Чехове, таких 44, из них 16 уже газифицированы. Остальные планируется включить в план работ «Мособлгаза» на ближайшие годы.

Перед подачей заявки на газификацию СНТ должно состояться общее собрание дачников. На нем фиксируется примерный земельный участок, по которому пройдет газопровод. Пакет документов можно подать как онлайн, так и в офисе «Мособлгаза».

«До 1 июля по поручению губернатора необходимо провести инвентаризацию. Этим занимаются органы местного самоуправления и министерство энергетики. По итогу инвентаризации будет понятно, сколько СНТ в каждом городском округе, и уже тогда будет формироваться план-график», - рассказала начальник сводного аналитического управления «Мособлгаза» Мария Андрюшина.

За прокладку труб до дома, собственники будут платить самостоятельно: это обойдется примерно в 150 тысяч рублей. При этом дом обязательно должен быть по документам жилым. Эти и другие нюансы уточнили на встрече жители и председатели СНТ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».