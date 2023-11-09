09 ноября 2023, 15:09

Две ученицы школы № 10 в Лобне стали призерами конкурса «Большая перемена»

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Читайте нас в: Google Новости

Ученицы школы № 10 в Лобне Арина Заболотная и Ульяна Круглова стали призерами конкурса «Большая перемена». «Движение Первых» запустило этот проект запустили для поддержки талантливой молодежи.

В течение полугода девочки проходили конкурсные испытания: готовили визитки, решали кейсы, преодолели дистанционный этап и попали в число финалистов проекта. Финал прошел в детском лагере «Артек» со 2 по 6 ноября.

Активистка «Молодой гвардии» Арина Заболотная подготовила доклад о патриотизме в семье. Ульяна Круглова в своем выступлении осветила сразу две темы - гордость за страну и семейные ценности.

Организаторами конкурса выступили Федеральное агентство по делам молодежи, «Движение первых», автономные некоммерческие организации «Россия - страна возможностей» и «Большая перемена». Конкурс проходит в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Школьники
09 ноября 2023, 15:58
Студенты подмосковного колледжа «Энергия» приняли участие в форуме «Школа добрососедства»
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Студенты колледжа «Энергия» приняли участие в форуме «Школа добрососедства». Ребята встретились и пообщались с представителями христианской, мусульманской и иудейской религий. Всего в мероприятии приняли участие около 250 человек.

«Форум „Школа добрососедства“ мы проводим для нашей молодежи с 2018 года и каждый раз получаем позитивный отклик. Ребята узнают много нового о людях, с которыми они живут рядом, об особенностях культуры и обычаев разных национальностей и конфессий», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

На форуме молодые люди узнали о деятельности различных подмосковных религиозных организаций, обсудили вопросы развития межнациональных отношений и познакомились с культурой разных народов, проживающих в Подмосковье.

В этом году в Московской области провели три форума «Школа добрососедства». Очередная встреча состоится 16 ноября в Раменском.

Напомним, на территории Подмосковья действует 128 национальных общественных объединений, в том числе 85 национально-культурных автономий и 43 национальные общественные организации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Реутов Студенты
09 ноября 2023, 15:58
Работники «Мособлпожспаса» помогли пострадавшим в двух ДТП за сутки
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Работники 311-й и 312-й пожарно-спасательных частей и поисково-спасательного поста 265-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли двух пострадавших в ДТП граждан. Аварии произошли в городском округе Чехов и Рузском городском округе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Заместитель начальника ПСЧ-265 Владимир Старостин рассказал, что 9 ноября на автодороге Руза-Орешки водитель автомобиля Toyota RAV4 не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет. За рулем находилась 47-летняя женщина. Ее извлекли из машины и передали медикам.

Старший смены Юрий Митюхин также сообщил о дорожном происшествии на 69 километре федеральной автотрассы М-2 «Крым». Там произошло столкновение между фурой Mercedes и автомобилем ГАЗель. В результате ДТП пассажир, находившийся в фургоне, оказался заблокирован.

После того, как пострадавшего освободили из машины, его зафиксировали на носилках и передали врачам. Остальные участники ДТП отказались от оказания помощи.

Спасатели
09 ноября 2023, 15:38
Еще 7 боеприпасов времен Великой Отечественной войны уничтожили в Истре
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Взрывотехники поисково-спасательного отряда «Мособлпожспас» обезвредили в лесу под Истрой боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Снаряды и мину нашли около деревни Лужки.

По словам замначальника ПСО-2 Дениса Совенкова, в Систему-112 позвонил местный житель, который нашел семь боеприпасов в лесу у деревни Лужки.

Прибыв на место, взрывотехники определили, что это шесть артиллерийских снарядов и минометная мина. К счастью, боеприпасы находились далеко от жилых домов и дорог. Тем не менее, неразорвавшиеся снаряды представляли потенциальную угрозу для людей и животных. Специалисты обезвредили все находки, соблюдая технику безопасности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Истра Великая Отечественная война
09 ноября 2023, 15:37
Дополнительное оснащение закупили для лесных пожарных в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Четыре километра рукавов для тушения возгораний закупили для лесных пожарных Подмосковья. Дополнительное оснащение приобрели в рамках подготовки к следующему сезону.

«Осуществлена закупка 200 бухт напорных пожарных рукавов с внутренним гидроизоляционным покрытием для комплектации мобильных средств пожаротушения - пожарных машин», - заявил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Оборудование закупили по проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». С помощью пожарных рукавов можно подавать под избыточным давлением воду в любую точку, что особенно актуально, если возгорание произошло в глубине насаждения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары

Новости по теме