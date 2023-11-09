Две ученицы школы № 10 в Лобне стали призерами конкурса «Большая перемена»

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В течение полугода девочки проходили конкурсные испытания: готовили визитки, решали кейсы, преодолели дистанционный этап и попали в число финалистов проекта. Финал прошел в детском лагере «Артек» со 2 по 6 ноября.

Активистка «Молодой гвардии» Арина Заболотная подготовила доклад о патриотизме в семье. Ульяна Круглова в своем выступлении осветила сразу две темы - гордость за страну и семейные ценности.

Организаторами конкурса выступили Федеральное агентство по делам молодежи, «Движение первых», автономные некоммерческие организации «Россия - страна возможностей» и «Большая перемена». Конкурс проходит в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования России.

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