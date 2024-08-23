Две школы Серпухова вошли в топ-100 лучших в Подмосковье

Подрядчик обустраивает дороги с покрытием из щебенки на «поле для многодетных» в Дубне. Срок окончания работ — до конца сентября.

Подрядчик строит дороги на улицах Цветочной, Земляничной, Ромашковой и Васильковой, а также на трех переулках. Общая протяженность сети - около трех километров. В будущем ее можно использовать как основу и выполнить асфальтирование, а пока рабочие покрывают все щебнем и строят дренажную систему с канавами.

На «поле для многодетных» проживают 383 семьи из Дубны. Этого строительства они ждали шесть лет.

«Наш глава города Максим Тихомиров оказал содействие и выделил средства в количестве, которое предусматривает строительство уже в этом году трети всех дорог на нашем поле», - рассказал председатель Дубненского объединения многодетных семей «Аист» Павел Грек.

Заместитель главы городского округа Дубна Алексей Степаненко пояснил, что встречи с жителями будут проходить раз в три недели.

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