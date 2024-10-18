18 октября 2024, 18:41

Две школы Подмосковья стали призерами всероссийского конкурса

Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России»
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В Москве подвели итоги финала XI всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России — 2024». Две школы Подмосковья заняли призовые места. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования региона.

Конкурс проходил по четырем номинациям: «Лучшая инклюзивная школа», «Лучший инклюзивный детский сад», «Лучшая ресурсная организация по инклюзивному образованию» и «Лучшая организация детского отдыха».

Среди 40 финалистов из разных регионов две школы Московской области вошли в число победителей. Основная школа № 7 Сергиево-Посадского округа заняла третье место в номинации «Лучшая ресурсная организация», а коломенская школа № 16 - первое место в номинации «Вариативность форм инклюзивного образования».

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Школы конкурсы
18 октября 2024, 18:41
Минтранс Подмосковья: 130 студентов стали помощниками машинистов на МЖД в октябре
МЖД
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В октябре на Московской железной дороге начали работать 134 студента железнодорожных вузов и колледжей в качестве помощников машиниста. Все они прошли подготовку и медкомиссию. Это стало возможным благодаря сотрудничеству МЖД с учебными заведениями, сообщили в Минтрансе региона.

Сейчас в пригородном сообщении задействовано 84 человека на Павелецком, Ярославском, Казанском, Горьковском направлениях и в Тульской области. На «Ласточках» МЦК и межрегиональных маршрутах работают 50 человек.

Отмечается, что с начала года в грузовом и пассажирском движении трудятся 340 студентов. Всего на МЖД сейчас работает 477 помощников машиниста. Студенты получают всю необходимую поддержку для освоения профессиональных навыков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты
18 октября 2024, 18:41
Минтранс Подмосковья представил список автобусных маршрутов до приютов для животных
Медиасток.рф
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Минтранс Подмосковья представил список автобусов, которые позволяют доехать до четырех приютов для бездомных животных. В перечень вошли девять маршрутов.

Первый приют - «Ника» в Звенигороде. Добраться туда можно на автобусах, следующих до остановки «Дом быта»: № 3в, 11, 3к, 19 и 400. Следующий - благотворительный фонд «Биозона» в Воскресенске. Автобус маршрута № 40 «Автовокзал Воскресенск - Ворщиково» доставит пассажиров до остановки «Платформа Белоозерская».

Для жителей южной части Подмосковья доступен приют «Лохматая душа» в Чехове. Автобусы маршрута № 27 «Автовокзал Чехов - Растовка - Автовокзал Чехов» останавливаются на «Булычево». В Подольске приют «Пушистый друг» можно посетить на автобусах №с996 «Плесково - Станция МЦД Подольск» и «Станция МЦД Подольск - Плесково», выйдя на остановке «Приют для животных».

Все желающие могут посетить приюты, чтобы пообщаться с животными, погулять с ними, а также привезти лекарства и корм.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Автобусы
18 октября 2024, 18:40
Волонтеры закрасили рекламу о наркотиках на стенах домов Ленинского округа
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В Ленинском городском округе провели ежегодную акцию по удалению надписей с контактами распространителей наркотиков. Вооружившись баллончиками с краской, волонтеры закрасили рекламу на заборах и стенах домов в Видном.

Акция «Единый день по выявлению и закрашиванию надписей, содержащих контакты распространителей наркотических средств и психотропных веществ» прошла в Видном Ленинского городского округа. Мероприятие стартовало в Московской области в 2017 году.

«К сожалению, в интернете и на улице очень часто появляется такая реклама, и наша задача ограничить подрастающее поколение от призывов к употреблению», - сказал начальник отдела по работе с молодежью Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа.

Волонтеры выявили и закрасили баллончиками с краской рекламу запрещенных веществ на домах, электро- и теплоподстанциях и заборах на Школьной улице и проспекте Ленинского комсомола в Видном.

«Сегодня мы вместе сделали еще одно доброе дело. Мы присоединились к акции, чтобы в нашем округе все меньше и меньше было негативной рекламы. Каждый из нас может внести свой вклад в создание безопасной и чистой среды», - поделилась активистка движения «Волонтеры Подмосковья» Ярослава Грачева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры Ленинский округ
18 октября 2024, 18:39
Расписание поездов МЦД-4 и Киевского направления изменится в выходные
ЦППК
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С 19 по 20 октября из-за капитального ремонта первого пути на участке Солнечная — Лесной городок изменится график движения пригородных поездов. В этот период будет закрыт первый главный путь на Москву. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Поезда будут следовать по пути в сторону Москвы. Движение на третьем и четвертом путях между Киевским вокзалом и Апрелевкой останется по расписанию. На этот период дополнительно назначили 18 поездов на маршрут Апрелевка - Киевский вокзал.

Отмечается, что интервал на центральном участке увеличится до 30 минут. Некоторые поезда будут отменены, а у ряда электричек изменится маршрут. Интервалы движения по первому и второму путям могут увеличиться до 1 часа 20 минут. Поезда дальнего пригорода будут следовать с интервалом 15–20 минут с остановками на Киевском вокзале и других ключевых станциях.

Пассажиров просят планировать маршруты заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием поездов можно на сайте компании.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда

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